女友公主病…男大生壓力大打113專線求助

2017-01-11 16:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕男人命苦，卻常隱忍不說！衛福部公布去年113保護專線，12萬多通求助電話中，男女比約是2比8；銘傳大學社會與安全管理系助理教授戴世玫說，以往都是女性反映男性施暴，但近年發現，許多年輕人男生、特別是大學生，會開始打電話求助「女友公主病」，造成不小精神壓力。

戴世玫說，許多年輕人注重兩性平權，且也懂得循管道求助，很多年輕人在交往過程中，多少會遇到爭執，近年有注意到男大生會反映，面對女友的精神壓力、對感情的控制等，都讓男性受不了，進而求助。

戴世玫說，這是很新的現象，也反映年輕人會注重兩性平權；衛福部保護司人員說，113保護專線可協助於任何親密關係的問題反映，不僅是已婚或有子女的家庭，即使是情侶或同居雙方，有遇上暴力壓力都能洽詢。

戴世玫說，男性遭受女性暴力分兩部分，一是肢體暴力，二是精神施暴，例如女性常逼男性逼得太緊，對感情控制太嚴格，例如質問男性「怎麼跟女秘書那麼好」、「你跟那女生是甚麼關係」等，長期下來也容易讓男性感到巨大壓力。

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