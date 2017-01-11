提早為招生準備 屏東中正國中邀家長觀課
2017-01-11 15:54
屏東市中正國中邀家長觀課。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕少子化讓招生戰年年上演，屏東市中正國中今（11日）起3天邀請在校生及學區小六學生家長，進入教室觀課，希望以開放態度爭取家長認同。
屏縣國中新生數逐年下降，加上大學區實施，各校每年都面臨招生壓力，屏市中正國中今年家長日活動，首創開放家長入班觀課，讓家長了解老師怎麼教、學生怎麼學；校長涂志宏認為，觀課帶來老師正面刺激，有助提升教學品質，品質好學生自然來。
中正國中目前有62班、1650名學生，123位教師、平均年齡40至45歲，今天首日約有6、70名家長參加，校方請家長遵守觀課倫理，不干擾、不走動、不質疑，覺得時間夠了再安靜離開。
有3胞胎的小六家長花基益參觀了7年18班的生物課，他說，好像研究所上課，讓學生發表意見與創意，他的3個孩子興趣各不同，適合多元環境，今觀課之後，「應有8成機率會讓孩子報到」。
校長涂志宏說，剛開始要求觀課時，老師難免有聲音，但多數老師願意動起來，就會帶動全體，他本人下學期也將公開授課，以7年級生物科為主，屆時也會開放全校老師觀課。
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