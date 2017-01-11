望高寮遭濫倒垃圾 環保局將清除、投藥

2017-01-11 15:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區望高寮上、建設局教育訓練中心後方，近日被不明人士傾倒大量垃圾，議員張耀中今天前往現場勘察，發現蚊蠅滿天，空氣中有瀰漫一股令人作噁的味道，他要求環保局立即處理，以免孳生病源。環保局長白智榮則表示，會先清除生垃圾，再投藥。

被傾倒大量垃圾的地方，平常少有人車進出，張耀中接獲民眾反映，前往現場勘察，發現垃圾已堆置超過1層樓高，現場大多是未經焚化處理的生垃圾，由於近日天氣炎熱，垃圾堆附近蚊蠅滿天飛，恐傳播病源，他要求環保局立即清除會孳生蚊蠅的垃圾，清除完畢後再復原環境，並在車道出入口做有效管理，不要再被亂倒垃圾。

白智榮對此表示，會先清除生垃圾，再對環境投藥，降低孳生病媒蚊蠅的機會。

張耀中也說，望高寮一帶地廣人稀，市府相關單位應該橫向聯繫，將所有車輛進出通道做全盤清查，該封的出入口要立即封起來，莫讓不肖業者趁年節大家比較輕鬆的時刻繼續傾倒垃圾。