| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
去年稅收2.2兆創新高 超徵1054億元
 首頁 > 生活

望高寮遭濫倒垃圾 環保局將清除、投藥

2017-01-11  15:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區望高寮上、建設局教育訓練中心後方，近日被不明人士傾倒大量垃圾，議員張耀中今天前往現場勘察，發現蚊蠅滿天，空氣中有瀰漫一股令人作噁的味道，他要求環保局立即處理，以免孳生病源。環保局長白智榮則表示，會先清除生垃圾，再投藥。

被傾倒大量垃圾的地方，平常少有人車進出，張耀中接獲民眾反映，前往現場勘察，發現垃圾已堆置超過1層樓高，現場大多是未經焚化處理的生垃圾，由於近日天氣炎熱，垃圾堆附近蚊蠅滿天飛，恐傳播病源，他要求環保局立即清除會孳生蚊蠅的垃圾，清除完畢後再復原環境，並在車道出入口做有效管理，不要再被亂倒垃圾。

白智榮對此表示，會先清除生垃圾，再對環境投藥，降低孳生病媒蚊蠅的機會。

張耀中也說，望高寮一帶地廣人稀，市府相關單位應該橫向聯繫，將所有車輛進出通道做全盤清查，該封的出入口要立即封起來，莫讓不肖業者趁年節大家比較輕鬆的時刻繼續傾倒垃圾。

廣告
  • 望高寮被傾倒垃圾，議員張耀中要求環保局立即清除。（記者張菁雅攝）

    望高寮被傾倒垃圾，議員張耀中要求環保局立即清除。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾 投藥 望高寮 環保局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：望高寮遭濫倒垃圾 環保局將清除、投藥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.