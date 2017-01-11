社口藝術水岸園區規劃為斗六中央公園

2017-01-11 15:53

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市公所今舉辦「社口藝術水岸園區」規劃設計說明會，市長謝淑亞表示，希望將園區營造成斗六的藝術客廳、中央公園，成為台三線旅遊軸帶門戶。

斗六市藝術水岸專用區面積約2公頃，距離住宅區很近，公所以延續雲林溪水岸意象、構築都市生態、人性化公共空間及文化藝術場域等為發想，規劃開發計畫，希望提供民眾散步、看表演的好地方。

謝淑亞表示，斗六缺乏節慶活動展演及活動場地，門戶地標也有待彰顯，雲林溪更有水質不佳的印象，社口藝術水岸園區規劃，就是希望補足這些待加強的部分，提升斗六市城市生活品質。

斗六市藝術水岸專用區由縣府補助規劃經費250萬，內政部營建署補助第一期工程經費約為1500萬元，施作地形整理、步道及植栽作業，工程預訂今年中進行。