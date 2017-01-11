台東焚化廠重啟公聽會前 環團要求應重啟環評
2017-01-11 15:51
荒野台東分會在台東焚化爐公聽會舉辦前，先行發表聲明。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］台東焚化廠修繕暨委外營管可行性評估公聽會成果今天下午三時在縣府大禮堂舉辦，荒野保護協會台東分會、環盟台東分會等環團搶先在公聽會表達反對立場，提出八大聲明，並質疑是全國垃圾政策出問題才造成台東垃圾無處去，環保署應該負起主要責任。
荒野台東分會的八大聲明包括可行性評估不是招商報告書，迴避環境影響評估和劇毒底渣灰的處理；重啟焚化爐，也應重啟環評；焚化爐營運缺監督機制、汙染超標時，無緊急處置措施或停爐解約規定；招商利益竟優先於環境，垃圾越減成本越高，等於變相懲罰垃圾減量；反對台東成為「東部燒垃圾中心」；反對台東焚化爐燒事業廢棄物；重新檢討台東垃圾處理政策，應朝「東部零廢棄示範中心」；環保署應速研議區域整合政策，優先處理民生垃圾。
荒野台東分會議題組組長蘇雅婷指出，台東產生垃圾大戰，歸因於環保署的全國垃圾政策出問題，環保署不能迴避問題，只施壓台東啟用焚化爐，卻不談垃圾減量、垃圾焚燒或掩埋的政策，一旦台東焚化爐啟用，只是大費周章把其他縣市拿到台東燒，運送過程造成二次汙染，台東焚化爐一旦啟用，能否營運將操之在環保署及其他縣市手裡。
民國九十一年曾經成功阻擋下台東焚化爐啟用的環盟台東分會召集人廖秋娥則語重心長地說，想不到十四年後又要再度為焚化爐啟用站出來，盼以資源回收、設置垃圾掩埋場取代重啟焚化爐，呼籲相關單位不要錯估情勢，危害台灣環境。
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