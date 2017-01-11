等了11年 交通巷道瓶頸終於打通了

2017-01-11 16:02

［記者洪美秀／新竹報導］一條長57.5公尺的瓶頸巷道等了11年終於拓寬通車！新竹市成功路65巷與竹文街98巷口，過去因土地價購等問題，遲無法開通，導致周邊居民都得繞道而行，市府經多方努力，取得遠在巴西地主授權的同意書後，終於將其拓寬開通，今天舉行竣工典禮，周邊3個里、6000多戶居民不用再繞遠路了。

成功路65巷與竹文街98巷位處同條巷道，多年來被中間無尾巷阻隔，且道路狹窄、造成周邊文雅里、境福里和磐石里共6000多戶居民交通不便，如今這條延宕11年的交通瓶頸道路終於通了，不但新增往市區和南寮的捷徑，更提升當地居民救災與交通機能。現在境福里、文雅里的厝邊，不用再繞一大圈才能見面。過去僅相距2公尺的道路，卻要繞遠路，如今已打通長57.5公尺、寬12公尺的道路，居民往來更方便了。

市府工務處耗時2個月、投入工程經費100萬元、和用地價購經費3421萬元，終於打通這條道路，工務處長陳炳煌說，這條道路讓居民期盼多年，通車後居民特別有感。

市長林智堅說，這條路的拓寬要感謝議員與地主協調，甚至聯繫已移民巴西的地主，用公告現值加四成的價格，協助市府取得用地，完成「跨海任務」，不但縮短半年以上期程，更讓市府在市庫並不寬裕情況下，滿足地方居民的急迫需求。

境福里前里長侯金川說，他擔任里長12年期間就爭取拓寬打通此段道路，未能在任內打通，一直掛在心頭，如今看到巷道打通了，真的很開心市府團隊的用心。