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自己年貨自己買 志工陪同獨老「辦年貨」

2017-01-11  15:48

〔記者張議晨／台北報導〕獨老春節不孤單。老五老基金會多名社工，今上午帶領北投區15位獨居長者，每人給予1000元購物金，至超市「辦年貨」，行動不便者則由志工推著輪椅，讓獨居長者也能感受年節氣氛。

72歲陳姓老翁，自幼罹患小兒麻痺，外出均須倚靠輪椅，今在志工推著輪椅陪同下，踏入久違賣場「辦年貨」。另一位82歲的仇爺爺，則因親戚遠在中國，他一人獨留台灣，每年春節僅能用電話聯絡感情，今年首次參與年貨採買，他笑得合不攏嘴，逐一瀏覽架上各類商品，體驗人情滿滿的年節氣氛。

老五老基金會舉辦獨老採買年貨活動已第四年，基金會表示，許多長者隨年齡變化，出門漸成困難，藉由陪同長者出門採買年貨，也可讓長者享有購物獨立自主權，更貼近個別長者的需求。

老五老基金會表示，雖給予每位爺奶一千元購物金，由他們自行採買各項商品，但主要採購商品仍為日常生活用品為主。

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  • 老五老基金會志工今陪同北市15名獨老至超市「辦年貨」，感受年節採買氣氛。（老五老基金會提供）

    老五老基金會志工今陪同北市15名獨老至超市「辦年貨」，感受年節採買氣氛。（老五老基金會提供）

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