自己年貨自己買 志工陪同獨老「辦年貨」
2017-01-11 15:48
〔記者張議晨／台北報導〕獨老春節不孤單。老五老基金會多名社工，今上午帶領北投區15位獨居長者，每人給予1000元購物金，至超市「辦年貨」，行動不便者則由志工推著輪椅，讓獨居長者也能感受年節氣氛。
72歲陳姓老翁，自幼罹患小兒麻痺，外出均須倚靠輪椅，今在志工推著輪椅陪同下，踏入久違賣場「辦年貨」。另一位82歲的仇爺爺，則因親戚遠在中國，他一人獨留台灣，每年春節僅能用電話聯絡感情，今年首次參與年貨採買，他笑得合不攏嘴，逐一瀏覽架上各類商品，體驗人情滿滿的年節氣氛。
老五老基金會舉辦獨老採買年貨活動已第四年，基金會表示，許多長者隨年齡變化，出門漸成困難，藉由陪同長者出門採買年貨，也可讓長者享有購物獨立自主權，更貼近個別長者的需求。
老五老基金會表示，雖給予每位爺奶一千元購物金，由他們自行採買各項商品，但主要採購商品仍為日常生活用品為主。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 蔡丁貴今入獄 昨追思二二八
- 黑衣人頻鬧場 立委籲內政部硬起來
- （影音）紅髮艾德推新歌復出 臉上卻驚現刀傷
- 自由廣場》談某校長
- NBA》快艇積極培養長人 請賈奈特當球隊顧問
- 《鬼怪》本周停播一集！劇組對孔侑暈倒傳聞這麼說....
- 【愛讀書】 《小小城下町》
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 姦殺前女友、勒斃其母 軍人三度被判死刑
- 黨魁選舉有人頭黨員傳聞 郝龍斌：不樂見
- 台、歐盟合作 防中貨變裝傾銷
- NBA》芝加哥記者爆料 羅斯搞失蹤非首次
- HBL》松山推掉廣告 人氣照樣高
- 美軍F-35首次海外部署 派駐日本對付中、俄
- Q1房價 逾7成民眾看跌
- 奧萬大山櫻開兩成 春節盛開
- 防恐？ 摩洛哥擬禁穆斯林面紗「布卡」
- 廉委會預算被刪光怎辦？ 柯P：就做義工阿
- 《觀察筆記》先生如何
- 十大酒駕高風險歲數 48歲排第一
- 李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- NBA》陪伴媽媽 羅斯自爆神秘消失原因
- 蘋果銷售疲弱 鴻海、和碩去年營收下滑
- 興航臨時股東會爆衝突 男子拉斷門把闖入被捕
- 《徵文啟示》360行工作照
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 取締闖紅燈少年騎士 警誤撞另一騎士遭起訴
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 交叉僱用省成本？ 勞動部︰未必划算
- 拉倒孫文銅像判拘 蔡丁貴今天報到發監
- 「偶像界朴寶劍」超夯 ASTRO2月訪台
- 基隆「心廟工程」涉藉祭改、靈修詐財700多萬遭訴
- NBA》絕殺大空檔 吉諾比利卻投了「切板」三分 ...（影音）
- 林子崴固定先發 小獅王要發威
- 中職做這項決議 陳禹勳暗酸：一人野球？
- 德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自己年貨自己買 志工陪同獨老「辦年貨」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分