| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
去年稅收2.2兆創新高 超徵1054億元
 首頁 > 生活

暖流不斷 15日席開百桌愛心圍爐

2017-01-11  15:45

〔記者王涵平／台南報導〕選舉承諾5年不間斷，市議員李退之今年擴大邀請各界愛心團體在15日席開百桌，邀新營地區弱勢家庭圍爐，還贈多項生活物資。

李退之表示，和社團法人臺灣大台南發展促進會主辦，大台南市水電裝置職業工會及統潔家用品合辦，第五屆「寒冬送暖，幸福滿滿」活動邀請新營區、鹽水區、柳營區弱勢家庭圍爐、席開近百桌，藉此拋磚引玉，讓更多人加入關懷弱勢家庭行列。

當天參加圍爐的民眾都會收到2017年「雞（吉）祥如意」草莓福袋，有來自各界捐贈的愛心物資，現場也有精彩表演節目。

李退之指出，中高齡失業人口明顯增加，低收入戶持續成長，五年前當選市議員後，決定發起關懷弱勢家庭行動回饋社會，也感謝抱持相同理念的各界善心人士出錢出力熱心參與，讓寒冬送暖可以延續。

廣告
  • 選舉承諾5年不間斷，市議員李退之今年擴大邀請各界愛心團體在15日席開百桌，邀新營地區弱勢家庭圍爐，還贈多項生活物資。（記者王涵平攝）

    選舉承諾5年不間斷，市議員李退之今年擴大邀請各界愛心團體在15日席開百桌，邀新營地區弱勢家庭圍爐，還贈多項生活物資。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：暖流不斷 15日席開百桌愛心圍爐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.