暖流不斷 15日席開百桌愛心圍爐

2017-01-11 15:45

〔記者王涵平／台南報導〕選舉承諾5年不間斷，市議員李退之今年擴大邀請各界愛心團體在15日席開百桌，邀新營地區弱勢家庭圍爐，還贈多項生活物資。

李退之表示，和社團法人臺灣大台南發展促進會主辦，大台南市水電裝置職業工會及統潔家用品合辦，第五屆「寒冬送暖，幸福滿滿」活動邀請新營區、鹽水區、柳營區弱勢家庭圍爐、席開近百桌，藉此拋磚引玉，讓更多人加入關懷弱勢家庭行列。

當天參加圍爐的民眾都會收到2017年「雞（吉）祥如意」草莓福袋，有來自各界捐贈的愛心物資，現場也有精彩表演節目。

李退之指出，中高齡失業人口明顯增加，低收入戶持續成長，五年前當選市議員後，決定發起關懷弱勢家庭行動回饋社會，也感謝抱持相同理念的各界善心人士出錢出力熱心參與，讓寒冬送暖可以延續。