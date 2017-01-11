春節連假返鄉出遊 監理站：客運方便又安全

公路總局嘉義監理所公布春節疏運計畫，呼籲民眾多搭公共交通工具。（記者林國賢攝）

2017-01-11 15:49

〔記者林國賢／雲林報導〕春節將至，因應返鄉及遊客人潮，交通部公路總局規劃好疏運計畫，並與客運業者達成協議，配合增開班次，不會受到「一例一休」的影響。

雲林監理站站長楊宏彬表示，雲林地區公路運輸公司主要由日統、台西兩家客運公司負責，春節期間日統公司往返雲林—台北班次每天維持84班次；台西客運往返雲林—台中則維持96至130班次，並承諾視施客需求，會機動加開車次，預估春節期間各可疏運2萬4000人次旅客。

楊宏彬指出，配合高鐵、台鐵及國道客運暨風景觀光景點如「劍湖山世界」、「北港朝天宮」等連續假期人潮，其他各客運路線將機動加班，以滿足返鄉及旅遊接駁轉乘需求，相關乘車資訊民眾可下載i BUS公路汽車資訊APP查詢。

雲嘉南易塞路段

雲嘉南地區以「台3線轉雲212前往劍湖山遊樂區路段」、「台19線往北港媽祖廟路段」、「台18線阿里山森林遊樂區及中埔路段」、「台17線五王橋~北門路段」及「台86線5K、台1線341K-342K往奇美博物館、台南都會公園路段」可能出現壅塞情況。春節連續假期請大家多加利用大眾運輸返鄉及前往旅遊景點，響應節能減碳，省時安心有保障。