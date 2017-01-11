北市原民生活美學館 林介文、杜茂中個展

2017-01-11 15:30

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市原民生活美學館在寒假期間推出當代原住民兩檔展覽「身身—林介文創作個展」、「杜茂中—駐館創作個展」， 亦有手作「創藝DIY」供民眾參加，展期1月3日至3月19日（週一休館）。

「身身—林介文創作個展」由太魯閣女性藝術家林介文策展，展出十年來的歷時創作，林介文的作品主要圍繞在「身體」與「身分」兩個概念，身分對藝術家而言有著密不可分的關聯，她是台灣人、原住民、太魯格族、藝術家、母親，這些身分一直在改變與流動，也將這些變化在藝術品中重新詮釋；當代對林介文而言除了自身生活方式外，也想傳達創作時有「想法」並保留手感的身體勞動是藝術產出重要的一個流程。

「杜茂中—駐館創作個展」，展出由魯凱族的杜茂中藝術家創作的「豆穀畫」系列作品，透過原住民地區種植的各種豆類，將部落傳統故事、圖案表現出來，用簡單的素材表現原住民的生活與藝術。

「創藝DIY」提供原住民的傳統手工藝教學，現場實作排灣族創意紙藝、紙雕貓頭鷹DIY、魚型小獵刀彩繪等，可在「原民生活美學館」粉絲專頁報名，或致電02-25992655。