檢測技術突破 20分鐘驗出糖尿病

過去三年，清華大學與成功大學的團隊結合醫療與工程，研發出微流體生醫晶片技術，檢測受測者體內的糖化血色素。（記者吳柏緯攝）

2017-01-11 15:27

［記者吳柏緯／台北報導］糖尿病一直是國人的十大死因之一，不過目前市面上的血糖檢測，容易受到生活習慣所影響而產生波動、失真的情形。清華大學與成功大學的團隊耗時三年，開發檢測晶片，不但可以解決檢測誤差，並縮短檢測的時間，對於病患掌握病情與就近照護將是一大福音。

清華大學動力機械工程學系教授李國賓說明，檢測血漿內血糖濃度為常見的糖尿病指標，但容易受進食多寡、時間與受測者的生活習慣，而有差異、誤判。根據統計，目前市面上的血糖檢測儀，約有5%會出現失真的情形

近年來已經有越來越多的研究人員、儀器商發現這項問題，因此改測試數值較為穩定的糖化血色素（HbA1c），做為檢測標的。李國賓表示，糖化血色素可以反映過去三個月以來的血糖及相關參數的平均值，因此可作為檢測控制和風險評測糖尿病的重要指標。一般人糖化血色素的正常值約為4-6％， 8％以上則代表發生糖尿病的風險極高。

過去三年，清華大學與成功大學的團隊結合醫療與工程，研發出微流體生醫晶片技術，檢測受測者體內的糖化血色素。晶片內部注入檢測試劑，檢測者只需滴上幾滴指尖血，約20分鐘，就能測出自己是否為調尿病的高風險族群，而且檢測費用約150元，是現行檢驗費用的一半左右；此外，比起動輒百萬的大型檢測儀，晶片檢測儀只需10萬元左右，也更顯競爭力。

李國賓指出，目前晶片檢測儀的合作對象鎖定在規模較小的社區醫院與診所，讓患者能夠就近使用，醫生也能在檢測結果出爐後立刻提供醫療建議。至於未來是否能發揮居家照護的功能，李國賓表示，由於儀器的造價對於一般家庭而言仍偏高，因此在克服這項限制之前，仍以醫療院所為主。