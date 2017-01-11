上「桃園好棧」玩大富翁 可抽飯店下午茶券、住宿券

2017-01-11 15:11

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府觀光旅遊局舉辦選拔，經兩階段評選，選出20家「桃園好棧」，並同步推出「年節大富翁」活動，即日起至1月25日前，上「桃園好棧」官網玩遊戲即可抽獎，獎項包含100張飯店下午茶券、20張住宿體驗券。

市長鄭文燦指出，「桃園好棧」選拔已邁入第二屆，逐漸形成良好旅遊品牌，選拔活動包含書面審核、民眾網路票選、實地審查及神秘客評等二階段評選後，決選出20家「桃園好棧」，包含Hotel組13家、Motel 組1家及Homestay組6家。

他說，市府也出版小手冊桃園全攻略—好吃好憩桃，介紹桃園的景點、美食，還有機場捷運沿線景點介紹，希望大家按圖索驥、探尋桃園特色魅力，參與桃園花彩節、龍岡米干節、地景藝術節、大溪文藝季等各式活動。

鄭文燦說，桃園還有許多特色景點值得發掘及經營，如近來熱門的落羽松私房景點，因遊客眾多，周邊交通及環境負擔較重，觀旅局將與地主協調，在取得地主同意後，以公私部門合作方式，將私房景點納入管理；其他民間的私房景點，地主如有意願，市府也會協助行銷及周邊設施改善等。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，為了提前讓民眾感受年節喜氣氛圍，推出「桃園住好棧、年節大富翁」網路活動，即日起至106年1月25日止，只要

上桃園好棧官方網站玩遊戲，就有機會入住桃園好棧或品嚐下午茶，獎品包含古華花園飯店、晶悅國際飯店、南方莊園、福容大飯店桃園及中壢館的下午茶券共100張；桃園好棧住宿體驗券20張，包含桃禧航空城、桃花園飯店、三揚精品商旅、大爵商務飯店、中壢米堤、東森山林渡假酒店、桂林商務旅館、綠的旅館、小烏來山莊、桃山渡假農場、和風山莊、河那灣、烏樹林從前從前等。