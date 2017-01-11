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生技公司只賣希望？ 李遠哲：有問題、要檢討

2017-01-11  15:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前中研院院長李遠哲指出，台灣很多生技公司沒有產品就能上架，「這是很有問題的」，這種生技公司只是把「希望」賣給大家，吸引很多人投資，在操作股票過程得到利益，這不應該、也很有問題，需要好好檢討。

李遠哲說，台灣的生技公司有一些根本沒有產品就能上架，這是很有問題的，美國雖也可以這樣，但美國股價相對穩定，沒有很多操作的空間，台灣很不好的是有很多生技公司是「把希望賣給大家」，吸引很多人投資，而不是出於公司已有產品或對人做很多貢獻，這是很有問題，需要好好檢討。

李遠哲說，問題在於若很多人不是經由科技貢獻造福人類而得到利益，而是在股票操作過程得到利益，這是不應該的事。

他說，若中研院有一天得到很多錢，這些錢是因為中研院的研究研發出新藥對人類有貢獻，而獲得的利益，中研院應該覺得光榮。但若有技術移轉並沒有製造任何貢獻，就把股價拉高，讓很多人得到利益，這就是很不好的事，有很多改進空間。

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  • 李遠哲：台灣很多生技公司沒有產品，只賣「希望」吸引投資，「很有問題」。（記者蘇孟娟攝）

    李遠哲：台灣很多生技公司沒有產品，只賣「希望」吸引投資，「很有問題」。（記者蘇孟娟攝）

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