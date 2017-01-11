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翁啟惠遭涉污起訴 李遠哲嘆：應該做了不該做的事

翁啟惠遭貪污起訴，李遠哲表示，他應該做了一些不該做的事。（記者蘇孟娟攝）

2017-01-11  14:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前中研院院長翁啟惠因浩鼎案涉貪污遭起訴，同是前中研院長的李遠哲今天嘆「很難過」，雖事件還在司法過程，「他應該做了些不該做的事」，這件事對中研院很不好。

李遠哲說，前院長被以貪污起訴是很不好的事情，他很難過，翁被起訴的原因是他犯了錯誤，他雖還不了解，但在技術轉移過程，「應該做了一些不該做的事」。

至於翁啟惠是否應辭掉特聘研究員，李遠哲說，應該讓現院長決定，這不是他可以說的事。

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