學測將至 東中校長跪求神明保佑學生
2017-01-11 14:47
台東高中校長張瑞杰帶領學生拜文昌君，跪求保佑學生考出好成績。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］今年大學學測將在20、21日登場，台東女中校長張瑞杰今天帶學生到順天宮拜文昌君、吃好采頭，家長會再送「包、糕、粽」，希望考個好成績。
東中今年共有325位學生將參加學測，時間逼近，家長會特別準備「包子、蛋糕、粽子」餐盒分送給每位考生，祝福人人享用完點心後，考試均能「包高中」。
校長張瑞杰還帶領各班的學生代表，到百年老廟順天宮，人人持9柱香，由廟主委李坤鴻領祭，先朝外拜天公，再入主殿拜主神蘇府王爺，接著到偏殿拜文昌君，張瑞杰虔誠拜跪，學生也跟著跪求，並唸疏文呈奏，祈求考運，連教官也為了學生的未來，跪求文昌君。
李坤鴻代表廟方贈予每位學生文昌筆，不過，迎合電腦作答時代，文昌筆是劃答案卡的2B鉛筆，經文昌君加持過，可以在上考場時使用。廟方還準備蘿蔔糕讓學生吃好采頭，也有糖果象徵考試吃甜頭。
張瑞杰說，考前拜拜，除了祈求好成績，也有安撫考生心神的作用，同時，也藉此機會，讓學生實地了解宗教文化。
台東高中校長張瑞杰（左2）及順天宮主委李坤鴻（左3）與學生在文昌君前向學生加油打氣。（記者黃明堂攝）
學生吃蘿蔔糕象徵好采頭，還有糖果吃甜頭。（記者黃明堂攝）
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