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水林垃圾山一座座 警方會同環保局介入調查

2017-01-11  14:36

〔記者陳燦坤／雲林報導］水林鄉海埔村疑遭違法傾倒，冒出三座垃圾山，引發雲林縣警局關注，警方今日會同環保局到場勘查，粗估垃圾至少多達上百噸，現正調閱路口監視器追查來源，同時派員加強巡邏遏阻。

海埔村半年來遭違法濫倒垃圾，出現3座高達2公尺的垃圾山，滿是塑膠、樹幹及磚瓦等事業廢棄物，周遭農民擔心導致污染農作物，昨天消息曝光後，縣環保局及警察局高度重視，今天一早即派員會同水林鄉公所前往了解，初估現場垃圾量高達上百公噸，對違法業者行徑相當訝異。

為遏阻違法濫倒行徑繼續發生，北港警分局已派員加強巡邏，同時調閱路口監視器，追查可能濫倒垃圾的違法業者，同時將全案移送雲林地檢署偵辦，要求地主增設圍籬，防止違法情事繼續發生。

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  • 水林鄉海埔村空地遭濫倒垃圾，引發縣府與警方關注。（記者陳燦坤攝）

    水林鄉海埔村空地遭濫倒垃圾，引發縣府與警方關注。（記者陳燦坤攝）

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