領敬老禮金長者破2萬 彰市發放1.2億元
2017-01-11 14:24
彰化市長邱建富在敬老禮金發放記者會扮演財神為長輩們奉茶。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第20年的彰化市農曆春節敬老禮金將於本月18日發放，全市符合滿70歲以上發放資格的長者，首度突破2萬人，發放金額1億2200餘萬元也創下歷史新高。市長邱建富表示，市公所這項福利措施獨步全縣，每名70歲以上長者都可領取6000元紅包，且「活的愈久、領的愈多！」
彰化市敬老禮金在20年前剛實施時，當年只發放4000多萬元，到了第13年發放總金額就超出1倍達到8000多萬元，隔年更首度突破1億元，今年適逢發放第20年，市公所統計，全市符合滿70歲以上發放資格的長者首度突破2萬人，共有20352人，彰化市每年平均增加數百名市民邁入70歲大關，代表每年市公所要多支出2、300萬元。
今天在介壽生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，邀請了王陳不碟、趙王悅、林吳腰、楊招枝、吳統妹、盧水雲等6名女士，代表彰化市長者出席，市長邱建富並扮演財神為她們奉茶，並祝福她們健康、長壽。
邱建富表示，市公所將於本月18日在各里辦公處或另指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿70歲在彰化市設籍6年以上且戶籍未再遷出的長者，每人都可獲得6000元禮金及長壽麵線1份，讓長者們歡樂過節。
彰化市長邱建富在敬老禮金發放記者會扮演財神為長輩們奉茶。（記者湯世名攝）
彰化市將於18日發放70歲以上長者每人6千元春節敬老禮金，今天在發放前先熱身活動，溫馨感人。（記者湯世名攝）
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