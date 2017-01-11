路竹番茄評鑑 產銷第6班包辦雙冠

路竹番茄評鑑比賽今天上午在農會供銷部熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

2017-01-11 14:24

〔記者蘇福男／路竹報導〕路竹區農會今天舉辦番茄評鑑比賽，共有36組紅、黃色小番茄一較高下，結果產銷第6班包辦雙冠，分別由班長王進三、班員黃進添摘下黃、紅小番茄冠軍。

番茄評鑑賽今天上午9點在路竹農會供銷部登場，由於今年路竹番茄栽種品種，黃色以「麗金」為主，紅色以「小女」和「金蜜」為大宗，因此比賽分紅、黃色小番茄2組評分。

評分項目包括果肉品質（風味、口感、色澤）、外觀及分級包裝（色澤、病蟲害、果型、分級包裝），評審委員計有農委會高雄區改良場蘇博信、台南區改良場謝明憲、鳳山熱帶園藝試驗分所王三太、高市農業局農務管理科陳耀應、高市農會主秘余宗榮。

比賽結果，產銷第6班大獲全勝，包辦黃、紅小番茄冠軍，第12班也不遑多讓，拿下黃、紅小番茄的亞、季軍，得獎名單如下：黃色小番茄冠軍王進三、亞軍蔡葉寶玉、季軍鄭榮順；紅色小番茄冠軍黃進添、亞軍蔡文良、季軍蔡慶國。

第6班班長王進三表示，雖然今年路竹番茄受颱風影響，約延遲1個月才採收，可採收面積也銳減一半，但由於栽種期間溫度保持在23至28度左右，天氣不冷也不熱，也沒有過多雨水，極適合番茄生長，因此產量比去年豐收，去年他1分地採收4000台斤，今年約5000、6000台斤，目前產地價黃色小番茄1斤60元、紅色小番茄50元。

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比賽結果，路竹農會產銷第6班包辦雙冠。（記者蘇福男攝）

今年路竹黃色小番茄栽種品種，以「麗金」為主。（記者蘇福男攝）