路竹番茄評鑑 產銷第6班包辦雙冠
2017-01-11 14:24
路竹番茄評鑑比賽今天上午在農會供銷部熱鬧登場。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／路竹報導〕路竹區農會今天舉辦番茄評鑑比賽，共有36組紅、黃色小番茄一較高下，結果產銷第6班包辦雙冠，分別由班長王進三、班員黃進添摘下黃、紅小番茄冠軍。
番茄評鑑賽今天上午9點在路竹農會供銷部登場，由於今年路竹番茄栽種品種，黃色以「麗金」為主，紅色以「小女」和「金蜜」為大宗，因此比賽分紅、黃色小番茄2組評分。
評分項目包括果肉品質（風味、口感、色澤）、外觀及分級包裝（色澤、病蟲害、果型、分級包裝），評審委員計有農委會高雄區改良場蘇博信、台南區改良場謝明憲、鳳山熱帶園藝試驗分所王三太、高市農業局農務管理科陳耀應、高市農會主秘余宗榮。
比賽結果，產銷第6班大獲全勝，包辦黃、紅小番茄冠軍，第12班也不遑多讓，拿下黃、紅小番茄的亞、季軍，得獎名單如下：黃色小番茄冠軍王進三、亞軍蔡葉寶玉、季軍鄭榮順；紅色小番茄冠軍黃進添、亞軍蔡文良、季軍蔡慶國。
第6班班長王進三表示，雖然今年路竹番茄受颱風影響，約延遲1個月才採收，可採收面積也銳減一半，但由於栽種期間溫度保持在23至28度左右，天氣不冷也不熱，也沒有過多雨水，極適合番茄生長，因此產量比去年豐收，去年他1分地採收4000台斤，今年約5000、6000台斤，目前產地價黃色小番茄1斤60元、紅色小番茄50元。
相關影音
比賽結果，路竹農會產銷第6班包辦雙冠。（記者蘇福男攝）
今年路竹黃色小番茄栽種品種，以「麗金」為主。（記者蘇福男攝）
評審委員針對各參賽番茄「品頭論足」。（記者蘇福男攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 正妹女警宣導超吸睛 民眾：戀愛了
- 接收日產坐擁百億 電協、郵協今年將遭追討
- 葡萄王案外案 葡眾購地疑有弊
- 陳勢安被逼婚 挑女友看3點
- 網內又互打？葉匡時批洪秀柱「把國民黨送到太平間」
- 春節換新鈔 1/20～1/26兌換
- 遠航要重整興航？ 林明昇：一無所知
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- HBL》遊河談心奏效！ 南湖林梓峰砍生涯新高37分率隊退高苑
- NBA》畢斯利砍28分 公鹿攻陷馬刺主場
- 不敵暴雨 千年隧道樹倒了
- 總預算三讀通過 小刪11億
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 老師攀爬玄武岩 反控導遊妨害名譽、違個資法
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 吉安傳家長持槍不讓小孩上學？ 警方：是烏龍報案
- 金鏟祝好孕 市府首發2017份
- 大湖自救會盼原屋保留 協調未果
- 新版財劃法 縣市增幅大於直轄市
- 「禿頭的節奏」 楊冪被酸髮際線失守
- 〈往日情懷〉平凡小浪漫 甜蜜了我的愛
- 酒店辦案 小姐偷男客現金 搜身逮賊送警局
- 他一臉很像可憐小狗~戀情曝光 楊大正女友幽默護愛
- 最美的風景！20人不放手 合力抬車救出傷者
- 國民黨3強主席之爭 週刊爆「新黨員大戰」
- MLB》猜不透！ 百敗球隊想簽包提斯塔
- 竹聯幫豹堂強收高鐵小黃規費 運將不交錢就打
- 竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦
- 易肇事路口 五權西路、環中路口蟬聯冠軍
- WSBL》王維琳轟26分 送台電4連敗
- 青塘園遊客中心 完工近1年未啟用
- 蘇郁卿接任櫃買總座
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- 歐巴馬告別演說 提到「她」激動淚崩...
- 藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活
- 韓國瑜傳將選黨主席 藍委這樣看
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：路竹番茄評鑑 產銷第6班包辦雙冠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分