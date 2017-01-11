| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

金城國中余靜聿 雙破中等學校聯合運動會紀錄

余靜聿雙破南市中運會大會紀錄，獎金全交給媽媽貼補家用。（記者劉婉君攝）

2017-01-11  14:17

〔記者劉婉君／台南報導〕金城國中田徑選手余靜聿參加106年台南市中等學校田徑賽，雙破大會紀錄，鉛球項目以12公尺52破原11公尺09紀錄，標槍項目以40公尺37打破原38公尺36紀錄。

余靜聿在崇學國小3年級時，即於校內壘球擲遠及鉛球比賽展現優異的臂力，小6時在台南市小學運動會三項運動名列前茅，引起金城國中田徑教練林漢森注意，經啟蒙老師林彥志推薦，進入金城國中體育班就讀。

校長康晉源表示，田徑選手平日的練習相當枯燥且辛苦，尤其鉛球及標槍兩項需要不怕風吹日曬，余靜聿終年辛勤練習的結果，在這次市中運繳出一張漂亮的成績單。家長會長曾俊宏並頒發破紀錄獎金給余靜聿。

目前8年級的余靜聿，為了就讀金城國中體育班，小學畢業後舉家搬遷至學校附近，父母以開設火鍋店維生，靜聿平日訓練結束後，仍需到店裡幫忙，例假日時也曾從早上工作到凌晨，但從來不喊苦，努力的精神獲老師及教練們的肯定。

余靜聿除了感謝教練辛勤的指導，並表示獎金要交給媽媽貼補家用，未來會更努力練習，希望能持續進步。愛唱歌、跳舞的她還有一個夢想，希望有朝一日成為明星。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中等學校運動會 田徑選手 運動會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：金城國中余靜聿 雙破中等學校聯合運動會紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.