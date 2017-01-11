金城國中余靜聿 雙破中等學校聯合運動會紀錄
2017-01-11 14:17
余靜聿雙破南市中運會大會紀錄，獎金全交給媽媽貼補家用。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕金城國中田徑選手余靜聿參加106年台南市中等學校田徑賽，雙破大會紀錄，鉛球項目以12公尺52破原11公尺09紀錄，標槍項目以40公尺37打破原38公尺36紀錄。
余靜聿在崇學國小3年級時，即於校內壘球擲遠及鉛球比賽展現優異的臂力，小6時在台南市小學運動會三項運動名列前茅，引起金城國中田徑教練林漢森注意，經啟蒙老師林彥志推薦，進入金城國中體育班就讀。
校長康晉源表示，田徑選手平日的練習相當枯燥且辛苦，尤其鉛球及標槍兩項需要不怕風吹日曬，余靜聿終年辛勤練習的結果，在這次市中運繳出一張漂亮的成績單。家長會長曾俊宏並頒發破紀錄獎金給余靜聿。
目前8年級的余靜聿，為了就讀金城國中體育班，小學畢業後舉家搬遷至學校附近，父母以開設火鍋店維生，靜聿平日訓練結束後，仍需到店裡幫忙，例假日時也曾從早上工作到凌晨，但從來不喊苦，努力的精神獲老師及教練們的肯定。
余靜聿除了感謝教練辛勤的指導，並表示獎金要交給媽媽貼補家用，未來會更努力練習，希望能持續進步。愛唱歌、跳舞的她還有一個夢想，希望有朝一日成為明星。
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