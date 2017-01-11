何時可以搭機捷？ 鄭文燦傾向春節後試營運

桃園市長鄭文燦今日表示，機捷營運前需改善事項還在改善當中，春節後試營運是比較可能方案。圖為機捷首批志工大學生，試乘機捷的興奮模樣。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-01-11 14:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕針對機場捷運通車營運時間，桃園市長鄭文燦今日表示，營運前需改善事項還在改善當中，拿到交通部核發的營運時間可能已非常接近農曆春節，春節後試營運是比較可能方案，試營運1個月後就會正式通車，並提供第1個月5折優惠。

機場捷運去年底完成履勘、通車在即，履勘委員共提出41項改善措施，當中包括8項營運前應改善事項。桃園捷運公司試營運初步規劃先「團體預約」兩週，再「自由試乘」兩週；不過自由試乘將會控管人潮，避免瞬間大量人潮湧進，使得試乘美意打折。