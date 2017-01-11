一例一休成本增 傳企業主愛心年菜勸募額砍半

2017-01-11 13:55

〔記者曾迺強／中埔報導〕一例一休連帶讓社福機構勸募額度縮水。華山基金會今天在嘉義縣中埔鄉石硦村與3名獨居阿公、阿嬤共進午餐，提前圍爐，嘉縣站長黃筱君說，有企業主因受一例一休影響增營運成本的關係，把以往每次6萬元（1百份年菜）捐款額度減半，讓社福機構意外成為「受害者」。

華山基金會於嘉義縣市19個鄉鎮市成立天使站，服務超過1200三失（失能、失智、失依）長輩，黃筱君中午安排站長及義工到石硦村69歲獨居的鍾金水的自宅打掃、貼春聯，並邀請鄰近2名獨居長者共享6菜1湯1甜點的「辦桌」，另搭配元宵節應景的元宵湯圓作為點心。

對於愛心年菜勸募額可能銳減，黃筱君說，大筆捐款額雖減少，所幸民眾的小額捐款筆數增加，基金會發動全台志工，手縫「愛老人」抱枕送給長者們，農曆年前將隨年菜送上，目前獨老年菜暨服務經費募集還不到6成，需要各界善心人士幫忙，年菜每份600元，愛心專線：（05）238-7002洽黃小姐。