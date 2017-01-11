有「影」做環保 雲縣環保局短片徵選

雲林縣環保局請民眾一起挖掘環教故事，落實環境教育。（記者林國賢攝）

2017-01-11 13:48

〔記者林國賢／雲林報導〕有「影」做環教，雲林縣環保局即日起至31日辦理「首都綠鄉．環視雲林」短片徵選活動，民眾針對縣內環境教育、生態自然，製成2～3分鐘短片參加甄選，首獎5000元。

雲林縣環保局長林長造表示，影像是最容易親近宣傳媒體之一，透過這項徵選活動，擺脫一般以專家學者、官員角度，而以民眾的眼光來看待環境教育，及生態保態，請民眾踴躍參加，全民一起做環保。林長造表示，雲林有山有海有平原，蘊含豐富的自然生態與鄉土風情，請民眾拿起相機深入探索雲林，融合環境教育意涵與在地故事，啟發民眾對環境教育的覺知，愛護我們的土地。

環保局綜合計畫科科長張誌誠表示，民眾只要將本縣環境教育相關成果影片及相關報名表電子檔以E-mail寄送至yunlin.eep@gmail.com，即可參加活動，評選前3名可獲得1~5千元獎金；此外，通過初審20組民眾可獲得拍攝補助費用500元。