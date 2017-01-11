國四豐潭段土地爭議 國工局明與市府協商
2017-01-11 13:50
〔記者歐素美／台中報導〕「國道四號台中環線豐原潭子段」計畫土地取得因協議價購偏低，引發地主抗議，目前人隨總統蔡英文出訪的立委洪慈庸隔海關心，要求國工局不可貿然進行市價徵收，國工局副局長明（12）日將南下台中與台中市地政局協商，可望進行二次協議價購。
立委洪慈庸辦公室指出，自去年12月起，該辦公室即多次針對「國道四號台中環線豐原潭子段」計畫協議價購爭議，協調國工局進行土地購買價格的調整。
洪慈庸辦公室表示，「國道四號台中環線豐原潭子段」計畫的土地估價與工程規劃，皆由國工局及相關專業評估，但程序上若要進入市價徵收，必須先委託其他估價師再次估價，不應以一次估價就貿然走完協議價購與市價徵收的全部程序，否則形同強迫地主接受一次估定價格，侵害地主權益。
「國道四號台中環線豐原潭子段」計畫範圍內的豐原、潭子區地主，昨日前往台中市陽明市政大樓抗議後，洪慈庸辦公室也立即去電國工局了解情形。洪慈庸國會辦公室指出，國工局副局長陳議標將於明天（12日）南下台中，與市府地政局局長張治祥協商，並依照去年12月19日洪慈庸與國工局局長趙興華協商結果，未來可望先進行二次協議價購，不會貿然進入市價徵收程序。
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