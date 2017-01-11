西門町髒亂、落後只剩「吃喝」？ 他要台灣加油
2017-01-11 13:56
有網友認為，西門町看起來髒亂、落後，只剩「吃喝」，西門町示意圖。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕西門町除了是年輕人逛街的集聚地，也是觀光客點名要來的地方之一，不過有網友認為，其地方、攤販看起來髒亂、落後，只剩「吃喝」，感嘆西門町要加油了！
網友在論壇「mobile01」感嘆，這10年西門町最大的變化就是外國觀光客暴增，好歹也是國家城市門面，還號稱台灣流行聖地，但是每到西門町，都會讓他覺得「台灣要加油了」。
網友列舉三點，他認為，中華路鐵路地下化都幾10年了，兩側還是一堆低矮舊房，「國外這種大道早蓋滿一排摩天大樓了吧？」且攤販、招牌依舊亂糟糟，徒步區鋪面髒到不行，「連洗街車都沒？」
網友表示，最不爽的一點就是「很多店家中國人可用手機支付，台灣人連吃個麥當勞都得乖乖付現金，連悠遊卡支付都沒有，只好去吃隔壁支援悠遊卡的頂呱呱」。
其他網友見狀後也討論說，「越南、菲律賓、中國等等一直進步，台灣真的很老舊，只有重劃區是新的－台灣都更非常困難」、「不只吧！三重、蘆洲士林大東路、安平街也是一樣，店面收租月入數十萬，誰管你乾不乾淨」、「台灣的問題是出在城市沒有美感，而有沒有摩天大樓...根本就無所謂」。
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