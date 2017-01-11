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竹縣青農小市集今天首發 後續3週還有4天

新竹縣新豐鄉青年農民吳建良（左）、吳建龍（右）兄弟同心一起返鄉務農，哥哥種出優質米，弟弟用哥哥的優質米做出好吃的「豆腐水粄」。（記者黃美珠攝）

2017-01-11  13:24

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府1樓兩側走廊今天早上變成小菜市場。原來是趁著年關前，藉機「給力」給願意返鄉務農的年輕人們，縣府計畫從本週起到25日為止，利用這期間的每週三（11、18、25日）、週五（13、20日）上班時段，總共5梯次在前述地點舉辦「青農小市集」，每次提供6至8個攤位給在地的優質青年農民設攤販售他們用心血澆灌的有機蔬果，替新竹縣的農業加油。

今天到場的青農，包含去年同列全國百大青農的尖石鄉那羅部落青年徐榮偉、和神農獎「傳人」范嘉淇，以及兄弟同心一起回新豐種稻米、做米食的吳建良和吳建龍等。

攤位上的農產品有當令友善種植的高冷蔬菜、木耳、香菇、草莓、柑橘、有機雞蛋、優質米、以及手工農產加工品如客家水粄（碗粿）、奇異果醬等，立刻吸引縣府同仁和洽公民眾搶購。

41歲的吳建良說，他放棄原來所學的工業工程管理回家接手爸爸的水田，還放棄慣行農法選用不施肥、不灑農藥，以致產量減半的「秀明農法」來耕作。

小他2歲的弟弟吳建龍則跟進，花了4、5年研究，利用哥哥種出的優質米，採全米、手做的方式，做出多半只能在客家聚落傳統市場裡找到的客家水粄，因為口感異常Q、彈，外形狀如嫩豆腐，所以取名為「豆腐水粄」。

吳建良直言，儘管這個「豆腐水粄」吃過的人都給予高度肯定，但在經濟規模還無法支持他們開店，又不願意跟傳統市場內的阿婆水粄混為一談下，他們兄弟始終有：空有好產品卻無處賣的苦惱。

所以趁著縣府的「青農小市集」，他們兄弟同心上場拚能見度，希望他們決心用友善環境方式務農的堅持得到支持。

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  • 新竹縣新豐鄉青年農民吳建龍用哥哥吳建良所種優質米做出的手工「豆腐水粄」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉青年農民吳建龍用哥哥吳建良所種優質米做出的手工「豆腐水粄」。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣長邱鏡淳（左2）、新竹縣農會理事長范綱宏（左3）和總幹事溫碧誠（右2）等都替青農吳建良（左）兄弟的優質米和「豆腐水粄」按讚加油。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（左2）、新竹縣農會理事長范綱宏（左3）和總幹事溫碧誠（右2）等都替青農吳建良（左）兄弟的優質米和「豆腐水粄」按讚加油。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣長邱鏡淳（後右4）即日起3週內將有5天開放縣府1樓大廳給在地優質青農擺攤販賣優質農產品。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（後右4）即日起3週內將有5天開放縣府1樓大廳給在地優質青農擺攤販賣優質農產品。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣府內同仁和洽公民眾爭相搶購青農的心血結晶。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府內同仁和洽公民眾爭相搶購青農的心血結晶。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣府內同仁和洽公民眾爭相搶購青農的心血結晶。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府內同仁和洽公民眾爭相搶購青農的心血結晶。（記者黃美珠攝）

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