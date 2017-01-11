空污「滿江紅」！環團撲小英古厝抗議

環團今天在蔡英文古厝前號召民眾上街頭捍衛呼吸權利。（記者陳彥廷攝）

2017-01-11 13:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕天氣放晴但空污仍不見趨散，甚至還有加重趨勢，今早全台空品轉劣，連「模範生」恆春都降到普通等級，嘉南高屏測站堪稱「滿江紅」，今早環團大人小孩共30人，直搗總統蔡英文古厝，現場拿字卡高喊「我要乾淨新鮮空氣！」，號召大眾2月19日上街頭反空污大遊行。

「反空污找藍天抗暖化大遊行」高雄場已有包括台灣水資源保育聯盟，臺灣要健康婆婆媽媽團高雄團，屏東縣環境保育聯盟，高雄健康空氣行動聯盟近30個社團，還有台灣基進黨、時代力量、樹黨及國民黨屏東黨部等政黨參加，預計今年2月19日13點30分於高雄中央公園開始遊行，台中場次也同天進行。

現場環團共提出行政院及環保署南遷、限制燃煤發電（禁燒生煤）及檢討、暫停高屏空污總量管制計畫，以及中鋼煤礦砂堆置場改為室內儲存、濕式煉焦爐焠火塔改為乾式爐等4項主要訴求。號召萬上街頭，就為要求蔡政府重視人民呼吸權利，「找回藍天！」。

高雄場總召、嘉南藥理大學副教授陳椒華表示，PM2.5看不見摸不著，屬一級致癌物，入侵人體比率堪稱是無孔不入，透過呼吸道傷害我們的肺，更是肺癌、肺腺癌日漸增加的主要原因，這樣的空污量卻還是逐年飆升，南部更是一年有220天處於PM2.5的高危險環境中，。

「來空品『分水嶺』、也就是總統老家提醒蔡政府！」，陳椒華說，特意選在屏東西部空品好轉的楓港蔡家古厝號召大眾，除提醒民眾，更要請出身屏東的蔡總統正視台灣尤其南部的空品問題，重視呼吸權利。

「工廠少賺一點！」，屏東環境保護聯盟理事長洪輝祥批評，屏東是農業大縣，空污卻比高雄還遭，環團無法容忍高污染的產業持續威脅人民安全，現在肺腺癌已連居台灣罹癌率第一名數年，從小英總統故鄉出發，要求政府加強控管境內空污物即燃生煤工廠、電廠及二行程機車。

滅頂行動發起人張仁吉則帶領群眾高呼「0219我在高雄反空污！」、「冰的！」口號，他則嗆聲，小英自己說對政府不滿可以拍桌，0219將號召屏東人到高雄上街，為台灣空品及台灣人的生存權利盡一分力。

不只在地，連親子共學團體的新竹團友到場聲援，該團體領隊江敏榕說，常要帶孩子出門，但最近空氣實在太差，課程全改為空污課程機會教育，林姓一年級小朋友則直呼，「我不舒服，我不想呼吸這麼髒的空氣！」童言童語卻道盡台灣人心、肺中無奈。