| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北農證實韓國瑜今將遞辭職信 擬參選黨主席？
 首頁 > 生活

迎新年！台東替代役為獨居長者打掃家園

2017-01-11  12:55

［記者張存薇／台東報導］再2個多星期就要過春節了，台東縣288位替代役男今天兵分多路，為台東市、卑南鄉48戶獨居長者打掃家園，大家用心清掃、陪伴這些長者，讓老人家感到受會暖流。

台東縣替代役已連續11年在春節節關懷獨居長者，今年共有華山基金會及7位里長協助，縣長黃健庭也勉勵替代役在難得的體驗中，了解社會的現實面，未來不管在社會何處，都能持續發送愛心與關懷，黃健庭並委由替代役帶著白米、餅乾等春節賀禮到各家戶，也幫獨居長者家打掃、貼春聯，展現新氣象。

縣府民政處表示，「台灣社會已逐步邁向高齡少子化，對老年人關懷工作更顯重要，今天結合替代役在職訓練同時舉辦公益活動，希望讓更多人感受到社會溫暖。

廣告
  • 替代役為獨居長輩打掃家園。（記者張存薇攝）

    替代役為獨居長輩打掃家園。（記者張存薇攝）

  • 里長帶領替代役關懷獨居長輩。（記者張存薇攝）

    里長帶領替代役關懷獨居長輩。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：迎新年！台東替代役為獨居長者打掃家園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.