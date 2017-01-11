迎新年！台東替代役為獨居長者打掃家園

2017-01-11 12:55

［記者張存薇／台東報導］再2個多星期就要過春節了，台東縣288位替代役男今天兵分多路，為台東市、卑南鄉48戶獨居長者打掃家園，大家用心清掃、陪伴這些長者，讓老人家感到受會暖流。

台東縣替代役已連續11年在春節節關懷獨居長者，今年共有華山基金會及7位里長協助，縣長黃健庭也勉勵替代役在難得的體驗中，了解社會的現實面，未來不管在社會何處，都能持續發送愛心與關懷，黃健庭並委由替代役帶著白米、餅乾等春節賀禮到各家戶，也幫獨居長者家打掃、貼春聯，展現新氣象。

縣府民政處表示，「台灣社會已逐步邁向高齡少子化，對老年人關懷工作更顯重要，今天結合替代役在職訓練同時舉辦公益活動，希望讓更多人感受到社會溫暖。