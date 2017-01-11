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苗栗一家4口貧病 警「查」送暖

2017-01-11  12:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕唉，真是無語問蒼天！苗栗縣警局通霄警分局烏眉派出所所長王坤南、警員李建國，發現轄區內陳姓婦人一家4口貧病，僅靠著縣府7000元補助過活，日子難過，便聯繫善心人士捐贈白米每個月1斗年份，先解決陳家燃眉之困。

另外，苗栗縣長徐耀昌也前往通霄海青老人養護中心和西湖鄉華嚴啓能中心，慰訪機構住民，希望在春節前讓社福機構的弱勢族群以及長輩感受到溫暖的關懷。

通霄警分局指出，陳婦丈夫已歿，次子於85年10月間在苗栗市大坪頂發生車禍，後來腦部開刀再出現中風症狀，最後雙腿萎縮，必須長期與輪椅為伍無法工作。

但是陳家禍不單行，長子於96年台中港工作時，因吊掛消波塊不慎被夾斷右腳導致右腳截肢無法工作，媳婦之後離開只留下患有心臟病必須依靠流管導流液體維生。

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  • 苗栗一家4口貧病 警「查」送暖（記者蔡政珉翻攝）

    苗栗一家4口貧病 警「查」送暖（記者蔡政珉翻攝）

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標題：苗栗一家4口貧病 警「查」送暖


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