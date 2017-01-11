薪資管理系統出包 2000員工個資外洩
2017-01-11 13:11
〔記者何世昌／台北報導〕本報今獨家報導，北市府資訊局「薪資發放管理系統」出包，雅虎搜尋引擎竟可搜尋到市府員工薪津清冊，內容包含姓名、職等、銀行薪轉戶帳號等個資。對此資訊局長李維斌今早親上火線召開記者會說明，系統是2002建置，資安需求已不合時宜，今年已編列千萬元經費汰換系統；但事發突然，估計約2000名員工個資外洩。
李維斌表示，「薪資發放管理系統」2002年開發迄今，程式本身無大問題，單純就是太過老舊，很多電腦語法已不合時宜。為此，他向市議會爭取2314萬元預算，要強化系統安全。
未料，預算還沒動支，雅虎搜尋引擎的爬蟲程式取走190筆資料，約2000名員工的薪津清冊外洩。李維斌說，經市警局通報後，資訊局10分鐘內關閉連結。由於薪津清冊內容包含姓名、職等、銀行薪轉戶帳號等個資。
李維斌說，10分鐘內確實有可能發生資料遭外人下載情形，但追查耗時又耗費大筆金錢，最終也可能徒勞；但資訊局會提醒同仁變更網路銀行密碼，另也會動用預算更新系統。
至於資料外洩原因，李維斌判斷，可能是同仁安裝了雅虎的應用程式，導致電腦資料遭爬蟲系統取走。今早已與行政院開過相關會議，將此事件自一、二級資安事件（最嚴重四級），升級為第三級。
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