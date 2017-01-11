移工期滿強迫回鄉？ 勞團質疑有鬼

桃園市群眾服務協會主任汪英達（中）陪同半導體廠菲律賓籍移工質疑仲介與雇主做法，向勞動部陳情。（記者黃邦平攝）

2017-01-11 12:50

〔記者黃邦平／台北報導〕《就業服務法》去年修正，通過移工來台3年期滿可免出國，半導體大廠的移工卻指控，仲介與公司在他們即將期滿前告知，要簽下意願書先離職回菲律賓再回任，擔心這是調虎離山的陷阱。

菲律賓籍的移工A小姐1月13日就屆滿3年，她說，之前領班也說她表現不錯，會優先續聘，仲介上月6日和24日各發一次問卷，第一次調查時告訴他們，如果要繼續留下就勾選「留任（rehire）」，要回國就選「不留任（no rehire）」，第二次調查多了一個「回任（return）」，口頭說要留下就要勾「回任」，但文件上寫著是「期滿後返菲」，原因有想休息、健康因素、結婚等項目可勾選，願意再回公司上班，但要辦離職手續，就怕簽下後再也回不來。

A小姐說，她當年來台繳了仲介費7萬5000披索（約5萬5500元），曾聽說過去有人約滿回鄉再來還要繳5萬5000披索（約4萬元），她希望留在現職繼續工作，明明法律通過了，不懂仲介和公司卻硬要他們簽下「回任」的用意。

桃園市群眾服務協會主任汪英達說，民進黨政府修法讓移工滿3年不用出國應該是項德政，一旦出境恐怕要被仲介剝一層皮，勞動部規定原雇主應該2到4個月前協議是否續聘，公司卻在15天前才告知不續聘，通常公司應該都會傾向留任熟手，減少流動、增加產能，業者的作法真是啟人疑竇，聽說現在很多外勞仲介碰上移工要續聘，想盡辦法又收2萬到6萬元，更讓人有想像空間。

勞動力發展署外勞管理組組長薛鑑忠表示，當事人敘述的狀況令人不解，看不出對雇主有何好處，目前得知有3人投訴，不過還需要經過行政調查了解詳情，若仲介有違反規定收費，將重罰10倍至20倍罰鍰並停業，《就業服務法》去年修正後，勞動部在11月17日發布新的作業準則，雇主有責任在外勞3年期滿前2到4個月協議期滿續聘或期滿轉換，讓不續聘的外勞有時間可以找尋新雇主，不過在新規定上路初期的空窗期可能出現不足2個月，會給予彈性。