陽明幸福村 讓長輩「過日子」而不是「等日子」
國立陽明大學附設醫院護理之家榮獲「高齡友善健康照護機構認證」，提供長者個別化照護獲得肯定。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］國立陽明大學附設醫院護理之家榮獲「高齡友善健康照護機構認證」，提供長者個別化照護獲得肯定，不但讓社區走進機構，也讓長輩走入社區，打造陽明幸福村，住在這邊長達10年的長輩開心的說，「勁幸福」。
陽大醫院蘭陽院區成立後，新民院區作為弱勢與特殊者照護醫療、失智症照護及技術發展、科技輔具和科技照護訓練、銀髮健康管理暨專業人才培認證的四大中心，而位於新民院區的護理之家在民國87年成立，今年獲得高齡友善健康照護機構認證。
「讓社區走進來。」陽大醫院表示，結合在地社區資源，護理之家做到在地化的目標，提供長者音樂輔療、園藝種植，例如跟宜蘭大學合作，請園藝系老師指導哪種類型的花草適合長輩在機構栽植，還有職能治療師黃柏菖運用自己專長，跟長者們一起製作手作咖啡。
「依照高齡者個別需求，恢復生活能力。」陽大醫院附設護理之家以高齡者為中心的照顧方式，讓評審認為可以作為全台標竿，督導長鍾若男說，例如面對中風的長輩，手部問題無法自行吃飯，護理人員和職能治療師會一起設計活動，讓他可以練習手部施力，藉此恢復手部功能，而不是讓長輩單純等著被餵飯。
護理師、職能治療師和護理之家的長輩們，都稱呼這邊是「陽明幸福村」，陽大醫院表示，長者在這裡的生活，是在過日子，而不是等日子，高齡93歲的阿菜嬤已經入住長達10年，聽到醫院獲得認證，她也開心的跟大家說，住在這裡真的很幸福，「勁好！」
陽大醫院院長羅世薰表示，陽大醫院護理之家獲得殊榮，感謝各界對護理之家的肯定，日後會更秉持服務、教學與研究兼顧的目標邁進，致力於蘭陽地區高齡長者照護的永續發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- 郝吳柱大打經國牌 「團長」建議先這樣作勝算較高
- 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
- 英超》史奈德林本季上場機會少 冬轉加盟埃佛頓
- NBA》德羅森轟41分 粉碎綠衫軍連勝夢
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 恩將仇報罵救援警察 醉男判刑5月
- 「沿海峽中線以西航行」遼寧號上午7時駛過台灣海峽
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
- 債主闖攝影棚討債 女星轉行籌6百萬謀生
- 人倫悲劇！彰化老夫妻燒炭 1死1傷
- 不敵暴雨 千年隧道樹倒了
- 《徵文啟示》百工心願
- 《職場跑跳碰》逆境讓人生加分
- NBA》騎士喜獲帥哥射手 柯瑞冷回：與我無關
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 籌備3年 林懷民新作11月推出
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 仿舊稻草拓印 新化武德殿重塑壁面
- NBA》少了帥哥射手 老鷹照樣啄破籃網奪七連勝
- 易肇事路口 五權西路、環中路口蟬聯冠軍
- 邰正宵28度烤暖爐 爆汗發疹
- 司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 魚池虎頭蘭「消苞」2成 花農不漲價
- HBL》「雙山」開門喜 對手招架無力
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ortega backs global role for Taiwan
- 竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
標題：陽明幸福村 讓長輩「過日子」而不是「等日子」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email