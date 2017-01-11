陽明幸福村 讓長輩「過日子」而不是「等日子」

國立陽明大學附設醫院護理之家榮獲「高齡友善健康照護機構認證」，提供長者個別化照護獲得肯定。（記者簡惠茹攝）

2017-01-11 12:45

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國立陽明大學附設醫院護理之家榮獲「高齡友善健康照護機構認證」，提供長者個別化照護獲得肯定，不但讓社區走進機構，也讓長輩走入社區，打造陽明幸福村，住在這邊長達10年的長輩開心的說，「勁幸福」。

陽大醫院蘭陽院區成立後，新民院區作為弱勢與特殊者照護醫療、失智症照護及技術發展、科技輔具和科技照護訓練、銀髮健康管理暨專業人才培認證的四大中心，而位於新民院區的護理之家在民國87年成立，今年獲得高齡友善健康照護機構認證。

「讓社區走進來。」陽大醫院表示，結合在地社區資源，護理之家做到在地化的目標，提供長者音樂輔療、園藝種植，例如跟宜蘭大學合作，請園藝系老師指導哪種類型的花草適合長輩在機構栽植，還有職能治療師黃柏菖運用自己專長，跟長者們一起製作手作咖啡。

「依照高齡者個別需求，恢復生活能力。」陽大醫院附設護理之家以高齡者為中心的照顧方式，讓評審認為可以作為全台標竿，督導長鍾若男說，例如面對中風的長輩，手部問題無法自行吃飯，護理人員和職能治療師會一起設計活動，讓他可以練習手部施力，藉此恢復手部功能，而不是讓長輩單純等著被餵飯。

護理師、職能治療師和護理之家的長輩們，都稱呼這邊是「陽明幸福村」，陽大醫院表示，長者在這裡的生活，是在過日子，而不是等日子，高齡93歲的阿菜嬤已經入住長達10年，聽到醫院獲得認證，她也開心的跟大家說，住在這裡真的很幸福，「勁好！」

陽大醫院院長羅世薰表示，陽大醫院護理之家獲得殊榮，感謝各界對護理之家的肯定，日後會更秉持服務、教學與研究兼顧的目標邁進，致力於蘭陽地區高齡長者照護的永續發展。