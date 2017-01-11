瓦斯設備近民宅居民驚 欣南同意遷離

2017-01-11 12:31

〔記者蔡文居／台南報導〕針對欣南天然氣位於台南市東區裕農路979巷7號鄰近民宅的瓦斯減壓設備，居民怕怕，再加上因鄰近路口車禍頻傳、車輛違停，居民認為危險，為避免危害生命財產建議遷離現址，經多次協調未果。今天在台南市議會再次協調，欣南公司同意1個月內遷離現址。

市議員蔡旺詮今天邀集當地居民及欣南公司在市議會進行協調，包括南市工務局主祕鄒譽名、使管科、企畫科等官員，欣南瓦斯副總劉建東、後甲社區協會理事長陳綺雯、住戶代表周美亨等代表與會。

周美亨表示，這裸露的減壓設備不遷移，26住戶都會覺得隨時會發生危險，請議員、市府、業者能想辦法盡速遷離。欣南公司同意1個月內減壓設備遷離現址，費用由欣南全數吸收，至於遷移地點，由欣南公司、市府、蔡旺詮服務處再討論出妥善的位置。

蔡旺詮表示，市府也應要求所有瓦斯業者對於裸露的設備應清查，免受不特定因素的破壞，強化安全性。