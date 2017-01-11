國表藝董事長交接 朱宗慶：讓藝術更有溫度
2017-01-11 12:43
國家表演藝術中心董事長交接典禮，左起為陳國慈、鄭麗君、朱宗慶。（記者潘少棠攝）
〔記者楊媛婷／台北報導〕國家表演藝術中心今天舉行董事長交接典禮，在文化部長鄭麗君的監交下，因年滿70歲屆齡辭任的首屆董事長陳國慈，將印信交接給接任的朱宗慶，4度重返國家表演藝術中心體系的朱宗慶表示，這將是他最後一次進入公部門系統，未來將把國表藝轄下的3館1團打造為全民的文化園區。以最大力量全力以赴。
朱宗慶表示，當初鄭麗君邀請他擔任董事長，兩人就國表藝的期待與願景交流，深感雙方想法不謀而合，加上鄭麗君完全的信任與支持，幾經思考後決意接任，為表演藝術界與社會盡力。本身是朱宗慶打擊樂團創辦人的朱宗慶，長期身處表演藝術界，並一手催生行政法人法，對國表藝熟悉的他表示，未來董事會將製站在協助與監督角色，並負責3館1團的溝通宣傳，矢志要讓國表藝成為藝術工作者最愛的家，也讓表演藝術給予國民更溫暖感受，將和4個總監溝通並且迎接挑戰，拉近藝術與人民的距離。
鄭麗君感謝陳國慈任內的付出，認為陳國慈以法律人的熱情與專業，為國表藝打下良好的基礎，也感謝藝術行政經驗豐厚的朱宗慶願意接任董事長，認為在朱宗慶帶領下，國表藝將成為國內行政法人的典範，也期待文化部未來也能成為催生的行政法人最佳典範。
受邀上台致詞的國家文藝獎得主曾道雄則表示，今天他以劇場使用者的身分建議未來國表藝是否能多從軟體著手，「目前國內硬體場館愈來愈多，期待軟體趕上硬體。」曾道雄也期待經濟分享的觀念帶入國表藝，讓三館一團的資源下放到表演藝術界共享。
今天交接典禮上，幾乎全數表演藝術界菁英與大老全員到齊，包含國表藝董事吳靜吉、北藝大校長楊其文、國家文藝獎得主申學庸等都到場祝賀。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- 郝吳柱大打經國牌 「團長」建議先這樣作勝算較高
- 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
- 英超》史奈德林本季上場機會少 冬轉加盟埃佛頓
- NBA》德羅森轟41分 粉碎綠衫軍連勝夢
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 恩將仇報罵救援警察 醉男判刑5月
- 「沿海峽中線以西航行」遼寧號上午7時駛過台灣海峽
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
- 債主闖攝影棚討債 女星轉行籌6百萬謀生
- 人倫悲劇！彰化老夫妻燒炭 1死1傷
- 不敵暴雨 千年隧道樹倒了
- 《徵文啟示》百工心願
- 《職場跑跳碰》逆境讓人生加分
- NBA》騎士喜獲帥哥射手 柯瑞冷回：與我無關
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 籌備3年 林懷民新作11月推出
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 仿舊稻草拓印 新化武德殿重塑壁面
- NBA》少了帥哥射手 老鷹照樣啄破籃網奪七連勝
- 易肇事路口 五權西路、環中路口蟬聯冠軍
- 邰正宵28度烤暖爐 爆汗發疹
- 司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 魚池虎頭蘭「消苞」2成 花農不漲價
- HBL》「雙山」開門喜 對手招架無力
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ortega backs global role for Taiwan
- 竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國表藝董事長交接 朱宗慶：讓藝術更有溫度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分