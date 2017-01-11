國表藝董事長交接 朱宗慶：讓藝術更有溫度

國家表演藝術中心董事長交接典禮，左起為陳國慈、鄭麗君、朱宗慶。（記者潘少棠攝）

2017-01-11 12:43

〔記者楊媛婷／台北報導〕國家表演藝術中心今天舉行董事長交接典禮，在文化部長鄭麗君的監交下，因年滿70歲屆齡辭任的首屆董事長陳國慈，將印信交接給接任的朱宗慶，4度重返國家表演藝術中心體系的朱宗慶表示，這將是他最後一次進入公部門系統，未來將把國表藝轄下的3館1團打造為全民的文化園區。以最大力量全力以赴。

朱宗慶表示，當初鄭麗君邀請他擔任董事長，兩人就國表藝的期待與願景交流，深感雙方想法不謀而合，加上鄭麗君完全的信任與支持，幾經思考後決意接任，為表演藝術界與社會盡力。本身是朱宗慶打擊樂團創辦人的朱宗慶，長期身處表演藝術界，並一手催生行政法人法，對國表藝熟悉的他表示，未來董事會將製站在協助與監督角色，並負責3館1團的溝通宣傳，矢志要讓國表藝成為藝術工作者最愛的家，也讓表演藝術給予國民更溫暖感受，將和4個總監溝通並且迎接挑戰，拉近藝術與人民的距離。

鄭麗君感謝陳國慈任內的付出，認為陳國慈以法律人的熱情與專業，為國表藝打下良好的基礎，也感謝藝術行政經驗豐厚的朱宗慶願意接任董事長，認為在朱宗慶帶領下，國表藝將成為國內行政法人的典範，也期待文化部未來也能成為催生的行政法人最佳典範。

受邀上台致詞的國家文藝獎得主曾道雄則表示，今天他以劇場使用者的身分建議未來國表藝是否能多從軟體著手，「目前國內硬體場館愈來愈多，期待軟體趕上硬體。」曾道雄也期待經濟分享的觀念帶入國表藝，讓三館一團的資源下放到表演藝術界共享。

今天交接典禮上，幾乎全數表演藝術界菁英與大老全員到齊，包含國表藝董事吳靜吉、北藝大校長楊其文、國家文藝獎得主申學庸等都到場祝賀。