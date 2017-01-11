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大量白鷺鷥暴斃三星鄉農田 宜防疫所將解剖調查

劉姓網友貼文爆料說，三星鄉一處農田有白鷺鷥暴斃。（圖取自劉姓網友臉書）

2017-01-11  12:22

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉大隱十五路農田傳出白鷺鷥暴斃，宜蘭縣動植物防疫所擔心爆發禽流感疫情，今天派員採證，拾獲4隻白鷺鷥遺體帶回解剖查明死因。

目擊者說，本月9日，農民在三星鄉大隱十五路農地翻耕，大批白鷺鷥跟在耕耘機後後覓食，半小時後就有好幾隻鳥暴斃，田間的鳥屍已死亡3天。

宜蘭縣動物植物防疫所人員到場勘驗，發現4隻白鷺鷥屍體散布在田間，附近田邊有「賽滅得」殺蟲粒劑空袋，田埂有紅色藥劑，獸醫師認為，目前適逢春耕期，翻耕後撒上除蟲藥劑，研判白鷺鷥可能誤食農藥身亡。

劉姓網友在臉書貼文說，「真的好難過，不會說了，人在做、天在看，同一塊地同時死了這麼多隻，生態保護區耶，這樣的無良…害死鄰近無毒有機種植的農友，地方的長官請看看你們提倡友善田園，我只想表達能否再友善一點，別說（4）隻腳的沒人在乎，在座的我們何嘗不是也是用兩隻腳踩踏著這片大地。」

其他網友留言說，「他們種植的東西也不能吃」、「沒理由這樣毒害生物」、「下了什麼藥」、「就是有人不能與自然共存」。

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  • 宜蘭縣動植物防疫所人員到場拾獲4隻白鷺鷥屍體。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣動植物防疫所人員到場拾獲4隻白鷺鷥屍體。（記者江志雄攝）

  • 田間遺留農藥空袋。（記者江志雄攝）

    田間遺留農藥空袋。（記者江志雄攝）

  • 田埂有暗紅色農藥。（記者江志雄攝）

    田埂有暗紅色農藥。（記者江志雄攝）

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標題：大量白鷺鷥暴斃三星鄉農田 宜防疫所將解剖調查


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