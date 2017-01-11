「藥健康、藥安全、藥環保」醫院籲重視用藥正確知識

2017-01-11 12:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕頭份市為恭醫院指出，台灣每年少扔掉136公噸，堆疊起來高度大約有5棟台北101大樓高，相當驚人，相對而言，所衍生浪費在藥品的金額也不容小覷，尤其在台灣健保制度吃緊的狀況下，國人更應該重視用藥的正確知識以及處理過期藥品方式。

為恭醫院今天舉辦「藥健康、藥安全、藥環保」活動，安排藥師先登場主演小短劇，將衛教知識融入其中，希望藉由輕鬆幽默的方式，讓民眾能夠輕易的把相關概念記入腦海，現場並布置許多海報，宣導用藥觀念。

為恭醫院表示，一般過期變質的口服藥，例如錠劑、膠囊，只要依可燃性垃圾的處理方式，隨著家中垃圾交給清潔隊處理即可，因為目前焚化爐燃燒溫度高達850℃，處理一般藥品相當輕易。

至於一般藥水或是其他液體類的藥品，則需準備一個夾鏈袋，把廢棄藥水倒進去，還得用水沖洗藥水罐內部；不過較特殊的藥品例如：管制藥、化療藥、注射藥品還是得拿到住家附近的社區藥局或醫療院所回收比較適當。

為恭醫院提醒民眾，剩餘藥品，絕對不可以倒入水槽、馬桶中沖走，這樣不僅會造成環境污染，一旦透過生態鏈，也會危害人體健康。另外不囤積、不隨意丟棄藥品才是最重要的。