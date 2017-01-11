市場肉販染本土漢他病毒 高市再傳確診個案
2017-01-11 12:13
衛生局疾管處長潘炤穎（右二）到鳳山第一市場逐攤向攤販衛教宣導。（圖由衛生局提供）
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今再傳出本土漢他病毒出血熱確診個案，新增男性個案是57歲鳳山區市場肉販，去年12月23日因發燒、肌肉痛及畏寒就醫住院，經2次採血確定感染漢他病毒出血熱，已康復出院，同住接觸者5人無疑似症狀。
個案發病日是去年12月，故列為去年個案，去年高雄市累計有4例漢他病毒出血熱病例，包括苓雅區林華2例、苓雅光華1例、鳳山興仁1例。
高市衛生局疾管處表示，男性個案是名市場肉販，其活動地點遍及鳳山第一市場、鳳山第二市場、鳳農市場及兵仔市場，衛生局接獲通報後，即預先執行個案住家及工作地捕鼠滅鼠防治，截至1月10日止施放鼠籠及黏鼠板共計104處，捕獲老鼠26隻，其中10隻溝鼠、16隻錢鼠並抽血送驗。
疾管處表示，這起個案自去年12月23日發病迄今已逾2週以上，經相關檢測並無發現任何疑似病例，也未再有其他個案通報，市府防疫團隊在第一時間進行個案活動之相關場所的環境清潔消毒和積極捕鼠等相關防治工作，預計緊急防治工作將在本週內執行完畢，以達疫情有效控制。
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