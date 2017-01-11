公務員個資外洩補漏！ 柯P：速改老舊程式

2017-01-11 12:11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市資訊局出大包，昨傳有高達7萬多名北市各級公務員姓名、薪資、帳號敏感個資外洩在網路上。資訊局上午緊急召開記者會說明，坦承資訊系統已有15年沒有更新。台北市長柯文哲亦承諾， 凡事不以個案處理，已請整個市府對程式年份做統計，今年就會把老舊程式做一些改進。

台北市身為首都，資安系統竟15年沒更新程式，對於系統如此落後。柯文哲無奈表示，抱怨沒有用，認真做就好。

柯文哲說，這次公務員個資外洩事件，市府會分兩階段處理，第一是先清查，到底外洩的資料有多少；第二是凡事不以個案處理，整個台北市政府程式到底超過幾年，都要做統計，現在還在努力，所以今年才會跟議會多申請經費，昨天通過後，今年會把老舊程式都做改進。

柯文哲也說，不計重複的話，外洩大概2000人，將先清理到底有那些外洩，讓這些人修改帳號密碼，大概今早馬上就處理了。

媒體是否就此事多向議會爭取預算。柯文哲回稱，「國家錢就這麼多」，政府自己要決定優先順序。