批童舉反同標語照 網友被救台盟告「誹謗」
2017-01-11 12:35
「搶救台灣希望聯盟」按鈴控告王奕凱、朱宥勳以及兩個同志團體「同學陣」、「彩虹時刻」，台北地方法院外聚集數十名手持反同標語家長。（圖擷自臉書「搶救台灣希望聯盟」）
〔即時新聞／綜合報導〕反同團體「搶救台灣希望聯盟」，日前上傳孩童手舉標語「老師幹嘛露奶奶」、「我不想看色情片不行嗎」、「老師想強迫我接受同志教育」等照片，引發爭議，許多網友紛紛痛批該團體消費孩童、教小孩說謊造謠，今救台盟按鈴控告網友與同志團體毀謗。
反同團體「搶救台灣希望聯盟」，日前在臉書上傳孩童手舉反同及性平教育標語，許多網友不滿救台盟消費孩童，社運人士王奕凱痛批搶台盟「邪惡至極」，「把老師上課根本沒做的事，讓小孩拍照造謠，真的非常無恥也沒有道德」；作家朱宥勳也回應：「你們這些希望孩子永遠不要接觸這類資訊的北七，親手把這張字卡塞到孩子身上，還拍照留下證據了」。
今「搶救台灣希望聯盟」決定按鈴控告王奕凱、朱宥勳以及兩個同志團體「同學陣」、「彩虹時刻」，台北地方法院外聚集數十名手持反同標語家長，他們強調不是要告「網路霸凌」，而是要告「誹謗」，並說絕對會告到底。
王奕凱對此回應，如果真心想為下一代跟社會著想，應該是停止利用孩子的行為、停止造謠抹黑同運，還說願意幫忙找教育性平的老師來教導這些反同人士。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- 郝吳柱大打經國牌 「團長」建議先這樣作勝算較高
- 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
- 英超》史奈德林本季上場機會少 冬轉加盟埃佛頓
- NBA》德羅森轟41分 粉碎綠衫軍連勝夢
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 恩將仇報罵救援警察 醉男判刑5月
- 「沿海峽中線以西航行」遼寧號上午7時駛過台灣海峽
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
- 債主闖攝影棚討債 女星轉行籌6百萬謀生
- 人倫悲劇！彰化老夫妻燒炭 1死1傷
- 不敵暴雨 千年隧道樹倒了
- 《徵文啟示》百工心願
- 《職場跑跳碰》逆境讓人生加分
- NBA》騎士喜獲帥哥射手 柯瑞冷回：與我無關
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 籌備3年 林懷民新作11月推出
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 仿舊稻草拓印 新化武德殿重塑壁面
- NBA》少了帥哥射手 老鷹照樣啄破籃網奪七連勝
- 易肇事路口 五權西路、環中路口蟬聯冠軍
- 邰正宵28度烤暖爐 爆汗發疹
- 司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 魚池虎頭蘭「消苞」2成 花農不漲價
- HBL》「雙山」開門喜 對手招架無力
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ortega backs global role for Taiwan
- 竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：批童舉反同標語照 網友被救台盟告「誹謗」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分