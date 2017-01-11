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批童舉反同標語照 網友被救台盟告「誹謗」

「搶救台灣希望聯盟」按鈴控告王奕凱、朱宥勳以及兩個同志團體「同學陣」、「彩虹時刻」，台北地方法院外聚集數十名手持反同標語家長。（圖擷自臉書「搶救台灣希望聯盟」）

2017-01-11  12:35

〔即時新聞／綜合報導〕反同團體「搶救台灣希望聯盟」，日前上傳孩童手舉標語「老師幹嘛露奶奶」、「我不想看色情片不行嗎」、「老師想強迫我接受同志教育」等照片，引發爭議，許多網友紛紛痛批該團體消費孩童、教小孩說謊造謠，今救台盟按鈴控告網友與同志團體毀謗。

反同團體「搶救台灣希望聯盟」，日前在臉書上傳孩童手舉反同及性平教育標語，許多網友不滿救台盟消費孩童，社運人士王奕凱痛批搶台盟「邪惡至極」，「把老師上課根本沒做的事，讓小孩拍照造謠，真的非常無恥也沒有道德」；作家朱宥勳也回應：「你們這些希望孩子永遠不要接觸這類資訊的北七，親手把這張字卡塞到孩子身上，還拍照留下證據了」。

今「搶救台灣希望聯盟」決定按鈴控告王奕凱、朱宥勳以及兩個同志團體「同學陣」、「彩虹時刻」，台北地方法院外聚集數十名手持反同標語家長，他們強調不是要告「網路霸凌」，而是要告「誹謗」，並說絕對會告到底。

王奕凱對此回應，如果真心想為下一代跟社會著想，應該是停止利用孩子的行為、停止造謠抹黑同運，還說願意幫忙找教育性平的老師來教導這些反同人士。

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