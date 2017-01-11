「翼豆」營養、價格好 台東農改場推廣種植

2017-01-11 12:06

［記者張存薇／台東報導］阿美族常食用的「翼豆」營養價值及產量均高，台東區農業改良場推廣種植，今天在農友廖家助田園舉辦「翼豆栽培示範觀摩會」，希望推廣成為台東在地特色作物，也能用於餐點中，成為台東特色菜餚。

「翼豆」又稱為「四棱豆」、「楊桃豆」，台東農改場場長陳信言表示，「翼豆」引進台灣種植已有百年歷史，多在原民部落栽種，病蟲害少、好管理，可以粗放栽培，一般豆類連續採收有用藥問題，但翼豆幾乎可不用農藥，沒有殘留問題。

台東農改場助理研究員薛銘童表示，約在2、30年前，台灣曾推廣「翼豆」，但沒有成功，推測可能是因為阿美族人比較喜歡吃到含纖維的口感，而市面上能買到的豆莢過老，未來推廣可配合一般消費者需求，採用較嫩的豆莢，川燙30秒到1分鐘後，再拌炒小魚乾、XO醬都可以。

廖家助說，「翼豆」8月種植，10月以後可採收，以他種了半分地、12月採收迄今已有200公斤的產量，目前和北部飯店配合，1公斤可賣80元，是很適合台東發展的作物。