替代道路跳票 龍潭居民：鄭文燦「白賊七」

龍潭國中附近的上林里今天發動約80位居民到市府前抗議。（記者陳昀攝）

2017-01-11 11:47

〔記者陳昀／桃園報導〕龍潭區金龍路180巷將龍潭國中校舍與活動中心一分為二的廢道爭議，市府去年8月底允諾附近居民會一個月內擬出替代道路，如今龍潭國中將依期程於2月1日全面封路，替代道路卻沒完成，上林里長黃金章今天發動約80位居民到市府前抗議，痛批市長鄭文燦是「白賊七」。

桃園市政府教育局主任秘書賴銀奎代表接受陳情，他說，教育局會發文協調校方2月1日不要全面封路，一週內會安排會勘，研擬替代方案。

國民黨市議員閻中傑、徐玉樹與民進黨市議員張肇良都到場聲援，呼籲鄭文燦拿出魄力解決，學校串連校區無可厚非，但不能忽略附近居民的通行權益，這項紛爭也撕裂地方情感，部分學生不知道該支持學生還是家裡。

抗爭居民指出，市府曾經承諾沒有替代道路不會擴大封路，如今卻說話不算話、讓校方逕行封路，他們痛斥「官員無恥、人民受害」、「市府無能、人民有難」等立牌，要求鄭文燦出面但未果。

他們揚言，如果市政府到時候真的封路，會發動更大的抗爭活動。