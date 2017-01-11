學童小心了！北市教育局：諾羅病毒感染增加
教育局長曾燦金和小朋友一起洗手。（北市教育局提供）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕維護學童健康，北市教育局今天在西門國小附設幼稚園舉辦洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」和好搓七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」宣導活動，呼籲養成學童勤洗手的好習慣，預防諾羅病毒、腸病毒及流感等傳染病找上身。
教育局長曾燦金今天以「學長爸爸」的身份出席，他首先提醒小朋友，天氣就要漸漸轉涼，記得要加穿衣服，接著以問答的方式考驗現場小朋友，哪些情況下要洗手，才能預防諾羅病毒、腸病毒及流感等傳染病，不少小朋友大聲的回應「餐前便後要洗手」、「從外面回到家」等答案，還有小朋友說出「搭電梯、手扶梯後也要洗手」，獲得現場一陣熱烈掌聲。
教育局表示，北市衛生局在去年11月14日公告，台北市至今年1月31日止為腸病毒流行警訊期，衛生福利部疾病管制署近日也呼籲冬季為諾羅病毒及流感活躍季節，尤其以12月底至2月為感染高峰，因此加強宣導校園教職員工生及家長，在日常生活勤洗手及重衛生，確保師生健康。
活動後有媒體問到，一般都是衛生局才會舉辦類似活動，教育局怎會有這樣的構想？曾燦金表示，疾管署和其他很多專業單位都呼籲十二月到二月，是腸病毒、流感和諾羅病毒的高峰期，最有效的預防方式就是勤洗手。
日前營養午餐疑似造成學生腹瀉，今天檢驗報告將出爐，曾燦金回應，流感跟腸病毒在目前掌握的數據中，有下降趨勢，但「在諾羅病毒感染方面有增加」，呼籲學校、幼兒園和補習班要特別留意，包括勤洗手、生病要在家好好休息跟調養，是否開罰跟如何改善管理流程，確切還是要等科學的檢驗報告結果出來。
針對如何落實勤洗手的觀念，西門國小校長蕭建嘉說，根據研究，超過百分之九十的病菌、病毒都是透過飛沫傳染，從幼兒園到高年級學生，從早上學生的晨會、每一堂課，尤其是用餐前，還有在下課收心的時候，都會不斷叮嚀，而教育局和家長會都給予很大的經費和資源支持，還有老師自製手工柚子皮洗潔劑提供使用。
曾燦金強調，除要求各級學校都要裝設充足的洗手皂和洗手乳，也有要求學校在這方面提供充足經費，「若有困難，可專案提到教育局申請。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人
- 和發產業園區 5年條款解禁
- 小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- HBL》三民登雄蛋 「重開機」獻唱
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 「一文彰」下鄉 翻轉學生對歷史無感
- NBA》芝加哥記者爆料 羅斯搞失蹤非首次
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 獨家報導二戰爆發瞬間 英國傳奇女記者逝世
- 醫生沒趕到 熱心護士幫看急診病人被判刑
- 竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 狠父先巴後摔 3月女嬰重度昏迷
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 鏗鏘集》軍公教現象
- 金鏟祝好孕 市府首發2017份
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 青塘園遊客中心 完工近1年未啟用
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- 宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 消防員 可著制服用餐
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 塞揚名投齊托 轉型當歌手
- 查教師兼職 校長免簽授權了
標題：學童小心了！北市教育局：諾羅病毒感染增加
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email