學童小心了！北市教育局：諾羅病毒感染增加

教育局長曾燦金和小朋友一起洗手。（北市教育局提供）

2017-01-11 11:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕維護學童健康，北市教育局今天在西門國小附設幼稚園舉辦洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」和好搓七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」宣導活動，呼籲養成學童勤洗手的好習慣，預防諾羅病毒、腸病毒及流感等傳染病找上身。

教育局長曾燦金今天以「學長爸爸」的身份出席，他首先提醒小朋友，天氣就要漸漸轉涼，記得要加穿衣服，接著以問答的方式考驗現場小朋友，哪些情況下要洗手，才能預防諾羅病毒、腸病毒及流感等傳染病，不少小朋友大聲的回應「餐前便後要洗手」、「從外面回到家」等答案，還有小朋友說出「搭電梯、手扶梯後也要洗手」，獲得現場一陣熱烈掌聲。

教育局表示，北市衛生局在去年11月14日公告，台北市至今年1月31日止為腸病毒流行警訊期，衛生福利部疾病管制署近日也呼籲冬季為諾羅病毒及流感活躍季節，尤其以12月底至2月為感染高峰，因此加強宣導校園教職員工生及家長，在日常生活勤洗手及重衛生，確保師生健康。

活動後有媒體問到，一般都是衛生局才會舉辦類似活動，教育局怎會有這樣的構想？曾燦金表示，疾管署和其他很多專業單位都呼籲十二月到二月，是腸病毒、流感和諾羅病毒的高峰期，最有效的預防方式就是勤洗手。

日前營養午餐疑似造成學生腹瀉，今天檢驗報告將出爐，曾燦金回應，流感跟腸病毒在目前掌握的數據中，有下降趨勢，但「在諾羅病毒感染方面有增加」，呼籲學校、幼兒園和補習班要特別留意，包括勤洗手、生病要在家好好休息跟調養，是否開罰跟如何改善管理流程，確切還是要等科學的檢驗報告結果出來。

針對如何落實勤洗手的觀念，西門國小校長蕭建嘉說，根據研究，超過百分之九十的病菌、病毒都是透過飛沫傳染，從幼兒園到高年級學生，從早上學生的晨會、每一堂課，尤其是用餐前，還有在下課收心的時候，都會不斷叮嚀，而教育局和家長會都給予很大的經費和資源支持，還有老師自製手工柚子皮洗潔劑提供使用。

曾燦金強調，除要求各級學校都要裝設充足的洗手皂和洗手乳，也有要求學校在這方面提供充足經費，「若有困難，可專案提到教育局申請。」