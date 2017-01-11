因應未來產業需求 科大、專科可自由改制

2017-01-11 11:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技大學、專科學校、高級職業學校等學制過去層層疊疊，但面臨少子化與產業人才需求變遷，教育部技職司長楊玉惠今天表示，3年前已透過母法放寬，讓各職校學制可自由變動，今年再推出細部辦法，希望學校能因應外在環境，調整學校人才培育。

楊玉惠說，過去因為廣設大學，許多專科學校改為科技大學，但後來少子化招生不利，不少科大憂心「若辦學不好，是否要直接退場」，因此希望能再改制回專科，故103年修改專科學校法第7條放寬，使學校能在科大、專科乃至高職等學制進行改制。

楊玉惠說，但修法時遇上立法委員質疑，若有辦學不佳的學校，也應該要求從科大改為專科，因此才在法條上加入第2項，若學校人數未達3千人、連2年註冊率不到一半、連2次評鑑未達標、連2年有重大行政缺失、財務1年內將入不敷出等條件，教育部可以要求學校改制。

楊玉惠強調，法條是賦予官方權限，但並不是強制，未來也不會強制逼學校從科大改為專科，最多就是建議，因為學校應該要自己檢視外在環境、釐清產業人才需求，然後進行學制的變動與培育方針，如現在產業不喜歡大學生，而喜歡五專畢業生，那就有人才市場需求。

楊玉惠也說，其實目前也有不少科技大學看中專科市場，在校內附設專科部，招生情況也不錯，希望外界不要把改制當作是「負面標籤」，認為是招生不好才要改，反而讓辦學不錯的學校因改制而受到不平等的眼光。

楊玉惠說，專科學校法是在103年修法通過，今年則是因應母法，在1月6日公告修訂子法，推出「專科以上學校及其分校部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」，立法精神與母法一致，只是透過子法讓學校有細部法規能遵循。