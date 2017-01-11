解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥

台師大生科系教授吳忠信團隊採集台灣各區蝙蝠，發現因環境污染毒物如農藥及重金屬，累積在蝙蝠體內，破壞其中樞神經及回聲定位系統，導致蝙蝠無法正常在空中捕食昆蟲，解開台灣蝙蝠迷航之謎。（記者廖振輝攝）

2017-01-11 11:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蝙蝠迷航的秘密找到了!台灣蝙蝠數量從2005年50萬隻銳減到2014年的20萬隻，減少的原因一直不得而知，台灣師範大學吳忠信團隊花了3、4年時間，透過田野調查，採集北中南東不同地區的蝙蝠糞便，發現其體內殘留大量農藥及重金屬，破壞中樞神經及回聲定位系統，導致迷航蝙蝠無法正常捕捉昆蟲，大量消失在田野中。

台師大生命科學系教授吳忠信表示，蝙蝠對農業提供很高價值的生態服務，像是協助植物傳粉、防治植物病蟲害，世界上有100多種果樹都有賴蝙蝠播種及傳播花粉，可以說是免費的「天然殺蟲劑」，其糞便也能作為天然肥料，但是近來卻因為大量使用農藥造成蝙蝠大量消失。吳忠信舉例，東南亞榴槤都是靠蝙蝠授粉，因此如果沒了蝙蝠，榴槤也會跟著消失。

吳忠信投入台灣蝙蝠回聲定位研究長達20年，蝙蝠中樞腦神經系統可以辨識自己發射出去的超聲回波，讓牠們可以自由遨翔捕食獵物，卻不會在天空相撞。

吳忠信團隊和國內藥廠合作，到全台各地蒐集蝙蝠糞便（夜明砂），吳忠信表示，他發現北部在翡翠水庫、北海岸一帶的蝙蝠糞便含有超量鉛、汞、鉻等重金屬，主要來自工業與交通排廢氣的汙染；中、南部在糖廠一帶，則發現蝙蝠的糞便中含有超量的砷、銅等重金屬，來自農業汙染；東部蝙蝠則測出錳重金屬超量。

吳忠信解釋，蝙蝠靠回聲定位抓蟲子維生，但是這些環境汙染毒物破壞蝙蝠中樞神經定位系統，以及回聲定位系統，嚴重時蝙蝠甚至無法正常飛翔，一旦無法在空中正常捕捉昆蟲或是躲避障礙物，許多蝙蝠種類就會逐漸喪失生存本能，逐漸消失在田野中。吳忠信認為，推動有機農業是重要關鍵，透過蝙蝠這種生物服務也能替代人工方式減少蟲害，否則農藥產生的影響仍會繼續影響人體。