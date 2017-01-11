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覆鼎金殯葬違建拆了！高市府：還有2處將拆

高市府今上午動員近300人力及怪手，拆除覆鼎金一處新建寄棺、靈堂鐵皮違建。（記者方志賢攝）

2017-01-11  11:32

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府今上午動員近300人力及怪手，拆除覆鼎金一處占地200多坪的新建寄棺、靈堂鐵皮殯葬違建，業者在違建內儲放百餘口棺木及禮儀器材，市府拆除人員小心翼翼移除後，上午10點多以怪手拆了大型鋼架的違建。

現場指揮官高雄市殯葬管理處長謝汀嵩表示，業者在去年9月大興土木興建鋼架、鐵皮的殯葬違建，市府陸續接獲檢舉，曾派員溝通勿挑戰公權力，未料遭業者嗆聲，甚至揚言要拆除人員小心，市府於去年12月5日、19日通知業者，但業者仍逕自興建。

謝汀嵩說，市府工務局又於去年12月30行文，要求業者必須於今年1月10日前自行拆除，業者還是不予理會，今年才出動殯葬處、拆除大隊及警力共計近300人力執行違建拆除。

謝汀嵩說，市府很堅定要捍衛公權力，並宣示「大軍出來、不能空手而歸」。他表示，今天拆除這處違建後，另有兩處殯葬違建也會在近日去拆除。

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  • 怪手強制拆除鋼架的鐵皮違建。（記者方志賢攝）

    怪手強制拆除鋼架的鐵皮違建。（記者方志賢攝）

  • 業者在鐵皮違建內儲放百餘口棺木及禮儀器材，拆除人員小心翼翼移除。（記者方志賢攝）

    業者在鐵皮違建內儲放百餘口棺木及禮儀器材，拆除人員小心翼翼移除。（記者方志賢攝）

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