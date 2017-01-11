鼓勵五專生實習及就業 教育部再加碼補助免學費

2017-01-11 11:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部技職司為了鼓勵五專生畢業後儘速就業，決定從今年8月開始加碼補助，只要學校與企業合作，讓學生在專四、專五能開始實習、領生活補助金，官方就加碼補助2年免學費，以私立專科1年6萬元來算，優秀專科生將能再省下12萬元。

技職司長楊玉惠表示，目前五專學生畢業後，大多接著考二技升學，但專科人才的目的就是培養就業人才，為了鼓勵專科畢業生進入職場，今年8月開始的106學年將推動「展翅高飛」計畫，以每年專科新生人數6千人來推估，祭出2.2億元的預算，要鼓勵專科生到企業實習並直接就業。

楊玉惠說，學校需幫學生找到與就學領域相對應的企業，如護專與醫院、餐飲科系與餐廳等，讓專科四年級、五年級的學生到企業展開實習，而企業必須提供學生生活補助金，同時畢業後還要保障就業職缺，教育部針對這樣的學生，將會再加碼每個人2年免學費，而另外12年國教就已經補助專科1到3年級免學費，等同有實習機會的專科生，可以5年都免學費。

但楊玉惠認為，這項補助是為了鼓勵更多專科學校，趕緊跟企業談實習合作，找出更多願意培育人才的企業，但也提醒學生，到企業實習要好好表現，例如護專生畢業後要考上護理師，如果沒考上便不符職場要求，可能會被企業要求賠款。