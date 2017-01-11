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私校94狂！弘文中學開飛輪有氧課 學生HIGH翻

弘文中學打造體適能多功能教室，並開辦飛輪有氧課程。（記者歐素美攝）

2017-01-11  11:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市私立弘文中學斥資上百萬元打造體適能多功能教室，購置26台飛輪車，提供學生飛輪有氧教學，今天舉辦啟用儀式及飛輪有氧運動教學發表，學生在體育教師指導下猛踩飛輪；高二生顏佑任說，可以一邊聽自己喜歡的歌、一邊運動很開心，因為很累，充份達到運動效果，而且勿需太多技巧，全班可以一起運動，很適合喜歡運動又不喜歡曬太陽的人。

弘文中學校長張輝政說，弘文是中投區7所前導學校之一，該校配合教育部107新課綱政策推動多元選修課程，去年底調整辦公室，斥資150萬將原有輔導室打造成體適能多功能教室，不僅設有飛輪車，更有半蹲式負重訓練機、啞鈴舉動訓練、老師教學電腦及音響等新穎器材設備，就算下雨天，師生仍能在室內運動，下學期開始每班將排定4週課程，從基礎動作、心肺功能及耐肌力等逐步練習，體驗飛輪有氧運動。

弘文中學表示，飛輪有氧運動是以動感音樂配合穩定的呼吸節奏及規律的踩踏轉，專注於身體的韻動與呼吸的結合，以增加肌耐力及強化心肺功能與身體核心肌群的訓練，甚至對身體的協調性及平衡感也有顯著改善。

弘文中學配合飛輪有氧課程，特別請來專業教練開課供教師學習體驗，部分教師笑說，因為體驗課程太搶手，來不及報名，日後一定要學會並利用放學後來踩一踩飛輪。

張輝政說，弘文中學全校學生共2997人，肥胖比例28.4%，低於全台及台中市平均值，但心肺肌耐力待加強達26.64%，剛好可利用飛輪有氧來加強。

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  • 弘文中學開辦飛輪有氧課程，學生開心踩飛輪。（記者歐素美攝）

    弘文中學開辦飛輪有氧課程，學生開心踩飛輪。（記者歐素美攝）

  • 弘文中學飛輪有氧課程，學生可以一邊聽看喜歡的音樂MV、一邊運動，還不用曬太陽。（記者歐素美攝）

    弘文中學飛輪有氧課程，學生可以一邊聽看喜歡的音樂MV、一邊運動，還不用曬太陽。（記者歐素美攝）

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