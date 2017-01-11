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食藥署查冷凍宅配業者 嘉里大榮物流2車不合格

2017-01-11  10:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕快過年了，許多民眾網購年菜產品、送生鮮食品，常透過冷凍冷藏宅配公司，不過若運送過程沒依照規範，食品恐腐壞；食品藥物管理署稽查國內4家大型宅配業者，僅一家「嘉里大榮物流」公司不合格，冷凍車溫度不夠低。

食藥署稽查國內4大物流業者，包括統一速達公司、嘉里大榮物流公司、新竹物流公司及台灣宅配通公司，共96輛車中，有嘉里大榮物流公司兩輛車不合格，都是嘉里大榮物流公司的車輛。

食藥署科長吳明美表示，兩輛車分別在基隆市和彰化縣查獲，基隆市的車輛不合格原因是冷藏與冷凍商品混放，以及冷凍車廂溫度僅攝氏負10度，未達標準的攝氏負18八度；彰化縣車輛是冷凍車廂溫度負14度，未達標準。

根據宅配車規範，冷凍食品應保持在攝氏負18度以下，冷藏食品應保持在攝氏7度以下、凍結點以上，並避免儲藏溫度劇烈變化。

食藥署表示，不合格業者須限期改善車輛狀況，若不改善，可依食安法處6萬元到兩億元罰款。

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  • 食藥署稽查冷凍宅配業者車輛，僅一家「嘉里大榮物流」公司不合格，冷凍溫度不夠低。（食藥署提供）

    食藥署稽查冷凍宅配業者車輛，僅一家「嘉里大榮物流」公司不合格，冷凍溫度不夠低。（食藥署提供）

  • 食藥署稽查冷凍宅配業者車輛，僅一家「嘉里大榮物流」公司不合格，冷凍溫度不夠低。（食藥署提供）

    食藥署稽查冷凍宅配業者車輛，僅一家「嘉里大榮物流」公司不合格，冷凍溫度不夠低。（食藥署提供）

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