食藥署查冷凍宅配業者 嘉里大榮物流2車不合格
2017-01-11 10:54
〔記者吳亮儀／台北報導〕快過年了，許多民眾網購年菜產品、送生鮮食品，常透過冷凍冷藏宅配公司，不過若運送過程沒依照規範，食品恐腐壞；食品藥物管理署稽查國內4家大型宅配業者，僅一家「嘉里大榮物流」公司不合格，冷凍車溫度不夠低。
食藥署稽查國內4大物流業者，包括統一速達公司、嘉里大榮物流公司、新竹物流公司及台灣宅配通公司，共96輛車中，有嘉里大榮物流公司兩輛車不合格，都是嘉里大榮物流公司的車輛。
食藥署科長吳明美表示，兩輛車分別在基隆市和彰化縣查獲，基隆市的車輛不合格原因是冷藏與冷凍商品混放，以及冷凍車廂溫度僅攝氏負10度，未達標準的攝氏負18八度；彰化縣車輛是冷凍車廂溫度負14度，未達標準。
根據宅配車規範，冷凍食品應保持在攝氏負18度以下，冷藏食品應保持在攝氏7度以下、凍結點以上，並避免儲藏溫度劇烈變化。
食藥署表示，不合格業者須限期改善車輛狀況，若不改善，可依食安法處6萬元到兩億元罰款。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人
- 和發產業園區 5年條款解禁
- 小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- HBL》三民登雄蛋 「重開機」獻唱
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 「一文彰」下鄉 翻轉學生對歷史無感
- NBA》芝加哥記者爆料 羅斯搞失蹤非首次
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 獨家報導二戰爆發瞬間 英國傳奇女記者逝世
- 醫生沒趕到 熱心護士幫看急診病人被判刑
- 竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 狠父先巴後摔 3月女嬰重度昏迷
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 鏗鏘集》軍公教現象
- 金鏟祝好孕 市府首發2017份
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 青塘園遊客中心 完工近1年未啟用
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- 宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 消防員 可著制服用餐
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 塞揚名投齊托 轉型當歌手
- 查教師兼職 校長免簽授權了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：食藥署查冷凍宅配業者 嘉里大榮物流2車不合格
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分