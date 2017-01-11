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到關山聽音樂賞花海 「打賞送愛」助社福機構

國樂老師羅雙喜為關山聖十字架療養院住民演奏二胡。（記者王秀亭攝）

2017-01-11  10:45

〔記者王秀亭／台東報導〕關山鎮農會配合花海園區，每週六、日舉辦「穀倉音樂祭」，由在地表演團體接力演出，同時發起「打賞送愛」活動，讓欣賞表演民眾聽音樂也能做愛心，農會總幹事陳秋英今天上午將第一筆錢捐給關山聖十字架療養院。

陳秋英表示，每年農曆春節前後的花海園區總是吸引大批遊客欣賞、拍照，從早期的花卉立體雕塑，到近年搭配食農教育的花海，去年起將只有為期1天的盛大開幕活動經費，轉變成週休假日的藝文表演，民眾賞花又能聽音樂，獲得好評。

陳秋英指出，關山聖十字架療養院在地服務中重度以上弱勢臥床病患幾十年，外籍修女們總是默默做事，因此去年開始發起「打賞送愛」到聖十字架療養院活動，受到熱烈回響，今年「穀倉音樂祭」持續辦理。

穀倉音樂祭已連續辦理2週，募集到1萬元捐款，陳秋英立刻將款項送到聖十字架療養院，並請來國樂老師羅雙喜現場演奏二胡，讓住民欣賞。

關山米國學校校長彭衍芳指出，今年「榖倉音樂祭」主題表演，從去年底開始辦理到2月情人節結束，規劃進行共17個場次。邀請在地樂團、原住民舞蹈團等演出，由農會編列表演費用，在舞台區前則設置有「打賞送愛」箱，所得經費全捐關山聖十字架療養院。

來自台中的吳義成說，來到關山好山好水好空氣度假，不但可以聽到悅耳的樂團演奏，還能捐款送愛共襄盛舉很高興。

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  • 關山鎮農會總幹事陳秋英將穀倉音樂祭「打賞送愛」的第一筆款項，送給關山聖十字架療養院。（記者王秀亭攝）

    關山鎮農會總幹事陳秋英將穀倉音樂祭「打賞送愛」的第一筆款項，送給關山聖十字架療養院。（記者王秀亭攝）

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