興航股東會爆衝突 工會成員兼股東被拒進場 顧問被逮
興航企業工會副理市長龎閔憶持股民委託書欲入場遭阻。（記者張凱翔攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕今為興航第六次強制協商會議，與興航股東會同一日在劍潭青年活動中心召開，企業工會於股東會召開前開記者會，譴責林明昇家族為最大股東卻不願對員工負責，九點股東會開始時部分有股東身分的工會成員要進入會場，卻遭中興、國興、國昀保全和警方阻擋爆衝突，工會顧問姚光祖更遭警方逮捕，在律師丁穩勝陪同下前往士林分局藍雅派出所到案說明。
興航企業工會在股東會前記者會質疑，為何在股東會召開、取得股東同意前就可以資遣員工，但和勞工協商資遣費卻每每要以股東會授權當做擋箭牌？尤其林明昇是興航最大股東，在公司清算之後可以拿回半數左右資產、卻在媒體上不斷放話分裂興航員工和股民之間的關係，營造勞工貪得無厭的形象，工會副理事長龎閔憶說，她和許多員工本身就是股東，認為林家應該為管理決策錯誤造成公司解散負起最大責任，而非一面在倒閉前哄騙股民入股坑殺股民、一面倒閉後再拿股民利益當做不照顧勞工的藉口。
接近九點股東會開始時間，中興、國興、國昀保全和警方守住會場大門、組成人牆，部分工會會員拿著股民委託書，欲以股民身分進場開會，卻和保全與警方爆發激烈衝突；最後保全妥協讓有委託書的人入場，但警方立即以毀損青年中心大門門把毀損罪現行犯，逮捕前來支援的桃園產業工會秘書長姚光祖，工會律師丁穩勝質疑毀損為告訴乃論在沒有提告的情況下逮捕是非法行為，接著青年活動中心總幹事出面提告，於是律師便陪同姚至士林分局蘭雅派出所到案說明。
現場有小股東表示，林家在興航倒閉解散前還增資、哄騙散戶入股卻在兩個月後倒閉的行為，令人不能接受，如果台灣企業家都能這樣恣意妄為的話，股民的權益不知道該怎麼被保障。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人
- 和發產業園區 5年條款解禁
- 小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- HBL》三民登雄蛋 「重開機」獻唱
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 「一文彰」下鄉 翻轉學生對歷史無感
- NBA》芝加哥記者爆料 羅斯搞失蹤非首次
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 獨家報導二戰爆發瞬間 英國傳奇女記者逝世
- 醫生沒趕到 熱心護士幫看急診病人被判刑
- 竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 狠父先巴後摔 3月女嬰重度昏迷
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 鏗鏘集》軍公教現象
- 金鏟祝好孕 市府首發2017份
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 青塘園遊客中心 完工近1年未啟用
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- 宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 消防員 可著制服用餐
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 塞揚名投齊托 轉型當歌手
- 查教師兼職 校長免簽授權了
標題：興航股東會爆衝突 工會成員兼股東被拒進場 顧問被逮
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email