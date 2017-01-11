興航股東會爆衝突 工會成員兼股東被拒進場 顧問被逮

興航企業工會副理市長龎閔憶持股民委託書欲入場遭阻。（記者張凱翔攝）

2017-01-11 10:28

〔記者張凱翔／台北報導〕今為興航第六次強制協商會議，與興航股東會同一日在劍潭青年活動中心召開，企業工會於股東會召開前開記者會，譴責林明昇家族為最大股東卻不願對員工負責，九點股東會開始時部分有股東身分的工會成員要進入會場，卻遭中興、國興、國昀保全和警方阻擋爆衝突，工會顧問姚光祖更遭警方逮捕，在律師丁穩勝陪同下前往士林分局藍雅派出所到案說明。

興航企業工會在股東會前記者會質疑，為何在股東會召開、取得股東同意前就可以資遣員工，但和勞工協商資遣費卻每每要以股東會授權當做擋箭牌？尤其林明昇是興航最大股東，在公司清算之後可以拿回半數左右資產、卻在媒體上不斷放話分裂興航員工和股民之間的關係，營造勞工貪得無厭的形象，工會副理事長龎閔憶說，她和許多員工本身就是股東，認為林家應該為管理決策錯誤造成公司解散負起最大責任，而非一面在倒閉前哄騙股民入股坑殺股民、一面倒閉後再拿股民利益當做不照顧勞工的藉口。

接近九點股東會開始時間，中興、國興、國昀保全和警方守住會場大門、組成人牆，部分工會會員拿著股民委託書，欲以股民身分進場開會，卻和保全與警方爆發激烈衝突；最後保全妥協讓有委託書的人入場，但警方立即以毀損青年中心大門門把毀損罪現行犯，逮捕前來支援的桃園產業工會秘書長姚光祖，工會律師丁穩勝質疑毀損為告訴乃論在沒有提告的情況下逮捕是非法行為，接著青年活動中心總幹事出面提告，於是律師便陪同姚至士林分局蘭雅派出所到案說明。

現場有小股東表示，林家在興航倒閉解散前還增資、哄騙散戶入股卻在兩個月後倒閉的行為，令人不能接受，如果台灣企業家都能這樣恣意妄為的話，股民的權益不知道該怎麼被保障。

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