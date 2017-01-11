巡山員馬路中央拾獲貓頭鷹 神情呆滯送醫診治
2017-01-11 10:26
〔記者黃明堂／台東報導〕台東林管處巡山員於日前撿到一隻保育類的貓頭鷹（領角鴞），初步審視無明顯外傷，但是瞳孔放大有異常，轉送至台東縣野鳥協會進行檢傷確認，再轉送至台東縣關懷生命協會（心語動物醫院）進行檢查及臨時收容。
貓頭鷹是布農族傳說中的送子鳥，族人們相信，如果在住家附近聽聞到貓頭鷹的叫聲，代表這戶人家的婦女很快就會有身孕，這樣的傳說在布農族的社會中普遍流傳。
1月7日晚間，台東林管處關山站的邱姓巡山員，驚見一隻恍神呆立在大馬路中間的動物，原本以為是貓科動物的野貓，停下車後上前查看，才發現是一隻貓頭鷹，他本身是布農族人，珍愛貓頭鷹，對小動物們富有愛心及熱誠，也受過野生動物救傷的基礎訓練，在發現這隻異常的貓頭鷹後，為了怕牠被車撞到，即將牠帶離現場進行後續初步檢傷及暫時收容。
邱員上網搜尋資訊，發現這隻恍神的嬌客是保育類2級的領角鴞，並無明顯外傷，但是右眼瞳孔放大、神情呆滯，竟然可以讓人放在手中而不至於驚慌失措，有違野生動物的本性，翌日將牠帶到台東縣野鳥協會，請求鳥會專家協助。
經過2日的觀察，鴒角鴞右眼的瞳孔仍無法隨光線收縮，神情依然呆滯，鳥會也只能建議是否再轉送至動物醫院，目前已經將牠轉送到心語動物醫院，進行檢查及臨時收容。
台東林區管理處處長劉瓊蓮表示，當野生動物可以隨意為人類所接觸，而暫時失去野性時，代表牠可能受傷需要救援；也因為食性、棲息環境特殊及可能帶有一些人畜共通的疾病，所以，當發現或撿拾到保育類的野生動物時，可以通報地方保育主管機關（台東縣政府畜產保育科089-343357）給予協助，並視狀況安排救傷及收容。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人
- 和發產業園區 5年條款解禁
- 小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- HBL》三民登雄蛋 「重開機」獻唱
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 「一文彰」下鄉 翻轉學生對歷史無感
- NBA》芝加哥記者爆料 羅斯搞失蹤非首次
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 獨家報導二戰爆發瞬間 英國傳奇女記者逝世
- 醫生沒趕到 熱心護士幫看急診病人被判刑
- 竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 狠父先巴後摔 3月女嬰重度昏迷
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 鏗鏘集》軍公教現象
- 金鏟祝好孕 市府首發2017份
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 青塘園遊客中心 完工近1年未啟用
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- 宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 消防員 可著制服用餐
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 塞揚名投齊托 轉型當歌手
- 查教師兼職 校長免簽授權了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：巡山員馬路中央拾獲貓頭鷹 神情呆滯送醫診治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分