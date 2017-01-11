巡山員馬路中央拾獲貓頭鷹 神情呆滯送醫診治

2017-01-11 10:26

〔記者黃明堂／台東報導〕台東林管處巡山員於日前撿到一隻保育類的貓頭鷹（領角鴞），初步審視無明顯外傷，但是瞳孔放大有異常，轉送至台東縣野鳥協會進行檢傷確認，再轉送至台東縣關懷生命協會（心語動物醫院）進行檢查及臨時收容。

貓頭鷹是布農族傳說中的送子鳥，族人們相信，如果在住家附近聽聞到貓頭鷹的叫聲，代表這戶人家的婦女很快就會有身孕，這樣的傳說在布農族的社會中普遍流傳。

1月7日晚間，台東林管處關山站的邱姓巡山員，驚見一隻恍神呆立在大馬路中間的動物，原本以為是貓科動物的野貓，停下車後上前查看，才發現是一隻貓頭鷹，他本身是布農族人，珍愛貓頭鷹，對小動物們富有愛心及熱誠，也受過野生動物救傷的基礎訓練，在發現這隻異常的貓頭鷹後，為了怕牠被車撞到，即將牠帶離現場進行後續初步檢傷及暫時收容。

邱員上網搜尋資訊，發現這隻恍神的嬌客是保育類2級的領角鴞，並無明顯外傷，但是右眼瞳孔放大、神情呆滯，竟然可以讓人放在手中而不至於驚慌失措，有違野生動物的本性，翌日將牠帶到台東縣野鳥協會，請求鳥會專家協助。

經過2日的觀察，鴒角鴞右眼的瞳孔仍無法隨光線收縮，神情依然呆滯，鳥會也只能建議是否再轉送至動物醫院，目前已經將牠轉送到心語動物醫院，進行檢查及臨時收容。

台東林區管理處處長劉瓊蓮表示，當野生動物可以隨意為人類所接觸，而暫時失去野性時，代表牠可能受傷需要救援；也因為食性、棲息環境特殊及可能帶有一些人畜共通的疾病，所以，當發現或撿拾到保育類的野生動物時，可以通報地方保育主管機關（台東縣政府畜產保育科089-343357）給予協助，並視狀況安排救傷及收容。